Gradur de retour avec un nouvel album, "Décennie" : les feats sont monstrueux

Gradur vient d'annoncer son grand retour officiel avec un nouvel album, "Décennie", en dévoilant la liste des featurings : on a du très, très lourd en approche, avec Ninho, La Fouine, Niska, SDM,...

Si on doit faire un top 5 des meilleurs trappeurs de l'histoire du rap français, on peut dire qu'on a l'embarras du choix. Mais les premières places sont évidentes : Kaaris est probablement numéro 1, et derrière, on a un paquet d'artistes qui se bousculent, avec par exemple 13 Block, mais aussi, évidemment, Gradur. Le Sheguey du 59 a marqué les esprits au fer rouge avec ses freestyles énervés, et en 2026, il est bien parti pour remettre ça, lui qui vient d'annoncer officiellement la sortie de son album "Décennie", avec une liste de featurings qui va faire beaucoup de bruit.

L'annonce de la sortie de l'album est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Une mauvaise, car "Décennie" devait initialement sortir le 27 mars, soit vendredi dernier, mais que Gradur a donc eu du retard sur son projet. Cependant, au vu de l'annonce faites sur son compte Instagram, on peut se dire qu'on est presque heureux qu'il ait pris son temps : sur l'album, on retrouvera des featurings avec Ninho, Niska, SDM, L2B, La Fouine, Naza, et Timar. Un mélange de plusieurs générations, avec que des gros noms, cet album a tout d'un blockbuster, comme le rappeur l'annonce lui-même sur son Insta :

L’album arrive le 24 avril et vous allez comprendre pourquoi j’ai pris mon temps.

Quand on tease un projet avec ce genre de discours, c'est qu'on est assez sûrs de soi, et on imagine que Gradur doit être au taquet, lui qui n'a sorti aucun véritable album depuis "Zone 59", en 2019. On pensait d'ailleurs que le "Projet Kongo" allait voir le jour avant un nouvel album solo, mais c'est donc finalement avec "Décennie" que le Sheguey va venir régler ses comptes. Un timing parfait, pour celui qui a également prévu un concert à l'Accor Arena à la fin de l'année !