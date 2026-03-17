Booba dévoile la version solo de "Dolce Camara" et allume SDM, Gradur et Naza

Comme promis, Booba a bien sorti une version solo du banger "Dolce Camara", dans laquelle il en profite pour allumer SDM, Gradur et Naza.

Le torchon brûle entre Booba et son ancien protégé SDM, et ça semble définitif. Depuis le départ du 92i d'Ocho, Kopp est clairement passé en mode "hostile" et n'hésite pas à l'allumer dès que l'occasion se présente, se servant notamment de l'épisode de Squeezie qui pète sur le rappeur pendant qu'il le porte. Le Duc avait annoncé qu'il sortirait une version solo de "Dolce Camara", véritable tube sur lequel on le retrouvait avec SDM à la base, et la promesse a été tenue : la version solo vient de sortir, et Kopp en profite pour clasher son ancien protégé, ainsi que Gradur et Naza.

On ne va pas se mentir, on s'attendait à quelque chose d'un peu plus consistant de la part du boss du rap français, puisqu'il y a vraiment peu de choses qui changent dans cette version solo de "Dolce Camara". Pour commencer, Booba a retiré la punchline à propos de Demdem, en la remplaçant par l'OM comme on avait déjà pu le voir par le passé, mais on trouve quand même que c'est moins impactant. Ensuite, il rafale un petit coup SDM, Gradur et Naza, en disant que le premier s'est fait "péter au cou par un youtubeur", et que les deux autres sont des influenceurs et pas des artistes.

Un second couplet extrêmement court, appuyé par un pont, lui aussi nouveau, dans lequel on peut entendre Booba rapper : "Écharpe ULTRA pour la Palestine, j'suis riche d'puis les cassettes, j'compte pas les streams", qui a au moins le mérite de prendre un peu position, même si là encore, on trouve ça court. L'outro du morceau change également, mais pas de quoi péter son crâne. Cependant, au vu de la notoriété du rappeur, le morceau devrait avoir pas mal de buzz dans les prochains jours.

Reste à voir s'il réussi à détrôner l'original !