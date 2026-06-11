Rohff s'acharne sur Booba et "Blanco Nemesis" avec un montage lunaire

Rohff n'est pas tendre avec son rival Booba depuis la sortie de l'album "Blanco Nemesis". Mais cette fois, il va encore plus loin dans la provocation, avec ce montage fait grâce à l'Intelligence Artificielle.

Depuis le début du clash entre Booba et Rohff, qui remonte à plusieurs années maintenant, c'est souvent Booba qui était à l'initiative des provocations, même si c'est quand même ROH2F qui avait ouvert officiellement les hostilités de manière frontale avec "Wesh Zoulette" à l'époque. Mais depuis la sortie de "Blanco Nemesis", les rôles se sont un peu inversés et c'est désormais Kopp qui est la cible des moqueries, avec son démarrage mitigé pour son album. Et son rival Housni s'en donne à cœur joie, lui qui vient de dévoiler un montage lunaire, fait par Intelligence Artificielle.

Les montages, c'était toute une période incroyable des clashs dans le rap français, au milieu des années 2010, avec Booba qui n'arrêtait pas d'en poster. Là-dessus aussi, les rôles se sont inversés puisque c'est Rohff qui poste des montages désormais. Et quel montage ! On ne sait pas trop quoi penser de tout ça, ce qui est sûr, c'est que c'est surprenant. Au-delà des images, c'est surtout les paroles et la mélo qui interpellent, ça ressemble à un truc de pirates ou de vikings du moyen-âge.

Les images aussi sont complètement folles : Booba en mode homme préhistorique, vêtu d'une peau de bête, qui grave "Fiasco Nemesis" sur les murs d'une grotte, qui chante au milieu de ses fidèles, et fait des câlins et des massages avec Diddy. Il se fait même uriner dessus par un ptérodactyle, bref, du grand n'importe quoi. Certains passages sont plutôt drôles, d'autres un peu malaisants, pas sûr que le surnom "Boob-IA" ne rentre dans la légende mais ça, c'est l'avenir qui le dira. Le sens derrière tout ça, c'est Rohff qui affirme finalement que Kopp est dépassé, finito, un "ancêtre", un dinosaure. On imagien que tout ça ne va pas rester sans réponse, et ça nous promet du beau divertissement pour les prochaines semaines.