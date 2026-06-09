Le clash entre Rohff et Booba n’est visiblement pas près de s’éteindre. Le rappeur du 94 a récemment partagé une vidéo sur X dans laquelle il s’en prend directement à son rival de longue date. Au passage, il critique ouvertement le dernier album de Booba, "Blanco Nemesis", en choisissant une instru particulièrement symbolique.

Rohff remet une pièce dans la machine

Alors que les tensions entre Rohff et Booba rythment le rap français depuis plus de vingt ans, Housni semble avoir décidé de relancer les hostilités. Dans une vidéo publiée sur son compte X, le rappeur s’est filmé en train de rapper quelques mesures destinées à son ennemi de toujours.

Mais ce qui a particulièrement retenu l’attention de la commu', c’est le choix de la prod. Rohff pose en effet sur l'instru de "Dolce Camara", l'un des morceaux récent marquants de la carrière de Booba, initialement enregistré avec SDM.

Un choix loin d’être anodin puisque ce titre est revenu au centre de l’actualité ces derniers mois. Après la prise de distance observée entre Booba et SDM, le patron du 92i avait dévoilé une nouvelle version du morceau en solo, relançant les spéculations autour de leur relation.

"Blanco Nemesis" dans le viseur

Au-delà du simple freestyle, Rohff en profite surtout pour viser le dernier projet de Booba. Dans ses paroles, il critique ouvertement le Duc et remet en question la qualité de "Blanco Nemesis" (en partie à cause de l'IA), un album qui a pourtant largement fait parler depuis sa sortie.

"C'est pas fou les beatmakers hein... Elle est un peu claqué la prod... Vous êtes pas assez exigent les gars..."

Comme souvent lorsqu’un épisode oppose les deux légendes du rap français, les réactions se sont multipliées en quelques minutes. Certains saluent la prise de parole de Rohff, certains se moquent de lui, tandis que d’autres estiment qu’il entretient volontairement une rivalité devenue historique dans le paysage du rap hexagonal.

Une rivalité qui continue de passionner les auditeurs

Malgré les années qui passent, chaque pique entre Rohff et Booba continue de générer un énorme écho au sein du rap game. Les deux artistes restent parmi les figures les plus influentes de leur génération et chacune de leurs prises de parole est scrutée par les fans.

Pour l'instant, Booba n'a pas répondu publiquement à cette nouvelle attaque. Mais connaissant l'historique entre les deux hommes, beaucoup s'attendent déjà à une réaction du rappeur installé à Miami.

Une chose est sûre : même après plus de deux décennies de clashs, la guerre entre Rohff et Booba reste l'une des rivalités les plus emblématiques de l'histoire du rap français.

Petit Freestyle dédié à #FiascoNemesis ou #GastroNemesis ou encore #PrankauNemesis comme vous voulez.

Réalisé one shot sans drop et sans IA🍿 pic.twitter.com/oV4799JlxL — ROHFF (@rohff) June 9, 2026

T.Afonso