Booba et SDM établissent un nouveau record avec "Dolce Camara" : 800 jours consécutifs dans le top Spotify

Plus de deux ans après sa sortie, le morceau "Dolce Camara" de Booba et SDM continue d'être très écouté et il vient même d'établir un nouveau record de longévité, un seul morceau a fait mieux dans l'histoire du rap français.

Le weekend a été plutôt calme dans le rap game, mais on peut compter sur Booba pour mettre de l'animation. Le rappeur a comme d'habitude clashé tout le monde, avec Tayc et Himra en cibles principales, et continue de faire monter la pression en balançant quelques extraits de son travail en studio pour "Blanco Nemesis", album très attendu par tout le rap français. Mais le boss du 92i a aussi une autre actu à mettre en avant: un record de longévité pour son hit "Dolce Camara", en featuring avec SDM.

Booba a beau avoir sorti une version solo du morceau, en supprimant le couplet de SDM avec qui il est en clash, mais c'est bien la version originale du morceau qui continue d'être écoutée en masse. La preuve : "Dolce Camara" vient de passer son 800ème jour dans le top 200 Spotify France, qui classe les singles en fonction du nombre d'écoutes. Depuis sa sortie en février 2024, le morceau n'a tout simplement jamais quitté le top, une énorme performance.

Toutefois, ce n'est pas encore le morceau avec la plus grande longévité de l'ère du streaming dans le rap français. Un autre cador du game détient un record difficile à dépasser: "La vie qu'on mène", de Ninho, qui a passé 2585 jours dans le top 200 Spotify France. Mais rien ne dit que "Dolce Camara" ne pourra pas aller chercher le record dans les prochains jours !