Booba en pétard, il allume tout le monde : Rohff, Mbappé, Makala, Himra et même Kanye West

Booba est visiblement un peu en train de s'ennuyer, ou alors il est en colère, en tout cas, il a sorti la sulfateuse et allumé tout le monde sur Instagram, de Mbappé à Rohff en passant même par Kanye West.

Toujours pas de nouvel extrait de "Blanco Nemesis", et toujours pas de date de sortie officielle non plus même si le projet devrait probablement sortir avant l'été. Mais Booba continue d'occuper le terrain médiatique, avec ses sorties calculées dans lesquelles il insulte presque toute la concurrence, mais distribue aussi quelques bons points de temps en temps, histoire de ne pas se mettre 100% des gens à dos. Et visiblement, aujourd'hui, il s'ennuyait un peu : il a pris son compte Instagram et il a clashé tout le monde, Kanye West, Mbappé, Rohff, Himra et même Makala.

On imaginait que Kopp était en mode "machine", en train de s'enfermer en studio pour nous livrer le meilleur album possible pour "Blanco Nemesis", mais il a visiblement d'autres priorités. Notamment se moquer de Rohff, qui refait parler de lui pour la sortie prochaine du single "Démontada". Un morceaud ans lequel on peut entendre Housni rapper : "ils voient rouge comme l'intérieur de ma Ferrari". Evidemment, Booba s'est empressé de réagir en trollant : "l'intérieur de sa quoooiiiii?". Mais ce n'est pas tout : le Duc s'en est aussi pris à Kanye West après l'annonce du report de son concert au Vélodrome, et il n'a pas oublié les anciens propos du rappeurs américain.

Il a dit "l'esclavage était un choix" cette grosse merde. Qu'il soit banni partout, c'est parfait. Un gâchis monstrueux à l'échelle de son talent.

Himra, son ancien protégé, le rappeur ivoirien à qui il avait envoyé plein de forces pour embêter Didi B avec qui il est en clash, en prend aussi pour son grade. Hier, Booba a déclaré à son sujet : "Il est monté trop vite. Il a pas de DA, y'a eu trop de sorties, ses lyrics sont pauvres, ses instrus sont light basic... Dommage pour le rap ivoirien. Il reste que Pili Pili". Il a ensuite persisté en ajoutant que "quand c'est mauvais, c'est mauvais", et il s'en est également pris à Makala, qui "call-out" Booba régulièrement depuis quelques mois pour se mesurer à lui. Visiblement, Kopp n'a pas envie, puisqu'il lui répond : "c'est bien de croire en toi. T'es un sacré boloss !", en le qualifiant de forceur, et disant que la Force n'était pas avec lui.

Enfin, celui qui prend le plus cher finalement dans tout ça, c'est Kylian Mbappé, dont le club vient d'être éliminé en Ligue des Champions, au terme d'un match sensationnel de la part des deux équipes. Du football de haut niveau avec beaucoup d'intensité des deux côtés, quelques erreurs mais aussi beaucoup de talent. Au lieu de retenir tout ça, Booba a décidé d'allumer Mbappé en repostant des images qui parlent de saison blanche au Real Madrid (ce qui va arriver), et en demandant "c'est quoi le soucis selon vous au Real?". Il lui composte même spécialement une chanson :

"Haut comme 3 pommes, Mbappé ne sera jamais champion. Haut comme 3 pommes, Mbappé la malédiction. Wilfried sa grosse tête d'oignon"

Clairement, un peu de divertissement, ça fait plaisir. Cependant, il allume aussi Vianney, et Gims, on a un peu l'impression qu'il s'ennuie là-bas tout seul sur son île à Miami pour penser autant à ses opps.