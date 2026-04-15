Kanye West décide de reporter son concert au Vélodrome "jusqu'à nouvel ordre"

Sous la pression du ministère de l'Intérieur, Kanye West a pris la décision de reporter son concert prévu cet été à Marseille, au Stade Vélodrome, jusqu'à nouvel ordre.

Visiblement, Kanye West est le rappeur possédant le plus de haters en ce moment. La haine contre le rappeur est tellement forte qu'il s'est fait interdire son entrée sur le territoire britannique, pour plusieurs concerts, et un festival dans lequel il était programmé a même été annulé. Tout le monde veut la peau de Ye, est c'est aussi le cas en France. Alors qu'il avait programmé un concert dans le célèbre Stade Vélodrome de Marseille, l'interprète de "Niggas in Paris" vient d'annoncer qu'il reportait son évènement "jusqu'à nouvel ordre".

Une annonce qui tombe le lendemain des déclarations faites par des sources proches du ministère de l'intérieur, qui affirmaient toutes que Laurent Nunez, ministre de l'intérieur, étudiait toutes les options pour faire annuler la venue du rappeur à Marseille. Kanye West a pris les devants en annonçant lui-même qu'il reportait son concert au Vélodrome, via son compte Twitter :

Après avoir beaucoup réfléchi, je prends la décision de repousser mon concert à Marseille jusqu'à nouvel ordre. Je sais que ça prend du temps de comprendre la sincérité de mon engagement à me racheter, me faire pardonner. J'assume l'entière responsabilité de ce que j'ai fait, mais je ne veux pas que mes fans se retrouvent embarqués dans tout ça. Mes fans sont tout pour moi. J'ai hâte d'être aux prochains concerts, on se voit sur le toit du monde !

Un message apaisé, calme et serein de la part de Kanye West, on avait un peu perdu l'habitude ces dernières années et ça fait plaisir de l'entendre parler de cette manière, même si c'est pour nous annoncer une mauvaise nouvelle. Cependant, il a sans doute pris la bonne décision : mieux vaut que ça vienne de lui, plutôt que de se voir forcer la main par le ministère de l'intérieur. Et puis, le concert n'est pas annulé, simplement repoussé pour le moment, et on espère que l'évènement pourra avoir lieu un jour dans un climat plus apaisé.

On est un peu tristes de voir ce genre de choses arriver alors que Kanye semble vouloir faire amende honorable, et que c'est peut-être la période de sa carrière pendant laquelle il est le moins problématique. D'un autre côté, on ne peut pas non plus passer sous silence tous ses propos infâmes, sur les juifs, sur l'esclavage, sur le nazisme, sous prétexte qu'il a oublié de prendre ses médicaments.

After much thought and consideration, it is my sole decision

to postpone my show in Marseille, France until further notice. — ye (@kanyewest) April 15, 2026