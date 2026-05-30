Megan Thee Stallion fait monter la température avec ses vidéos de pole dance

Après son passage remarqué à Broadway, Megan Thee Stallion continue de partager son quotidien avec sa communauté. Cette semaine, la rappeuse américaine a attiré l’attention avec plusieurs vidéos de pole dance publiées sur les réseaux sociaux.

Megan Thee Stallion se lance sérieusement dans la pole dance

Très présente sur Instagram ces derniers mois, Megan Thee Stallion multiplie les contenus autour du sport et du bien-être. La rappeuse de Houston a récemment dévoilé une nouvelle partie de sa routine physique, basée notamment sur des séances de Pilates et des cours de pole dance.

Dans une vidéo relayée sur les réseaux, l’artiste apparaît en plein entraînement autour d’une barre de pole dance, affichant déjà une certaine aisance malgré le fait qu’elle ait commencé récemment. Megan accompagne d’ailleurs cette publication d’un message humoristique dans lequel elle explique que ses entraînements d’été tournent désormais principalement autour de ces deux disciplines.

La rappeuse affirme même qu’avec encore quelques semaines de pratique, elle pourrait devenir particulièrement forte dans cet exercice physique réputé très exigeant.

Une manière pour l’artiste de rester concentrée sur elle-même

Ces nouvelles vidéos arrivent dans une période assez mouvementée pour Megan Thee Stallion. L’artiste sort notamment d’une séquence médiatique intense après sa rupture très commentée avec le joueur NBA Klay Thompson.

En parallèle, la rappeuse vient aussi de terminer son aventure sur Broadway avec la comédie musicale Moulin Rouge!, une expérience qui lui a demandé une importante préparation physique.

Sur les réseaux sociaux, les fans ont rapidement réagi aux images de ses entraînements. Beaucoup saluent son implication et son énergie, tandis que d’autres voient déjà dans cette nouvelle activité une possible inspiration pour ses futures performances sur scène ou ses prochains clips.

Habituée à partager ses routines sportives avec sa communauté, Megan Thee Stallion semble aujourd’hui vouloir mettre l’accent sur son équilibre personnel et sa santé physique. Entre Pilates, danse et entraînements intensifs, la rappeuse continue visiblement de transformer cette période compliquée en nouvelle source de motivation.