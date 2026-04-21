Booba allume Rohff après "Demontada" : "c'est assez triste, il avait beaucoup de talent"

Alors qu'Housni est de retour avec un tout nouveau single," Demontada", Booba a décidé de ne pas laisser son rival tranquille, en reprenant leur clash depuis le début et en expliquant qu'il s'est laisser bouffer par l'égo.

Il y a eu quelques sorties intéressantes dans le rap français le weekend dernier et parmi elles, il y a évidemment le retour de Rohff qui a beaucoup fait parler. Le rappeur du 94 a sorti son single "Demontada", il est même parti jusqu'à Sarcelles pour clipper son morceau, mais ça n'a pas empêché Booba de l'attaquer frontalement une fois de plus. D'abord gentiment, puis plus sérieusement, dans une très longue vidéo postée sur Instagram, dans laquelle il retrace l'histoire de leur rivalité depuis le début.

C'est triste quand même. C'est assez triste je trouve. Il avait beaucoup de talent

On a l'habitude de voir Booba clasher un peu tout le monde avec acharnement, mais ce dont on n'a pas l'habitude, c'est de le voir consacrer autant de temps, dans une seule vidéo, à un seul sujet. En général, il se contente d'un message, quelques montages, des vocaux de quelques secondes, mais là, il consacre plusieurs minutes à son clash avec Rohff, ce qui peut vouloir dire deux choses : soit le Duc s'ennuie, soit le sujet lui tient à cœur. Il commence d'ailleurs par reconnaître le talent de son adversaire, mais affirme ensuite que "l'égo l'a rongé de l'intérieur".

Il a voulu se comparer au Duc. Il avait sa voie, j'avais ma voie. Il a voulu venir dans ma voie. Il criait "fuck les cainris", "malgré l'succès j'me suis pas remis une dent", il traitait les gens comme moi de zoulous parce qu'on mettait des jeans larges à l'époque et qu'on s'habillait hip-hop. Donc il a cru qu'on était des fiottes parce qu'on avait pas de dents cassées et qu'on faisait pas du cinéma avec des pelles dans les mains.

Booba explique ensuite que d'après lui, c'est pour cette raison que Rohff a fini par sortir "Wesh Zoulette", pensant que Kopp n'aurait pas les couilles de répondre, et ça a finalement allumé un incendie difficile à éteindre. Il explique qu'au final, Roh2f s'est mis lui aussi à faire le cainri, tourner des clips aux Etats-Unis et qu'il s'est perdu dans sa DA.

Des explications assez intéressantes de la part de Booba, même si on imagine que Rohff aura lui aussi sa version, qui sera tout aussi intéressante. Kopp finit même par proposer de l'aide à Housni pour sa direction artistique, avec son nouveau service, "DADA". On pense que cette proposition va rester sans suite...