Booba 3ème du top album avec "Blanco Nemesis", les ventes de la première semaine sont tombées

Cela fait une semaine que "blanco Nemesis", le dernier album de Booba, est sorti, et on a désormais les chiffres de vente de sa première semaine.

Alors, flop ou pas flop ? Le Duc a tellement terrorisé le rap français ces dernières années, que tout le monde attendait sa chute, ou attendait au moins de savoir comment allait être reçu ce dernier album, "Blanco Nemesis". Il faut dire qu'avec tous ses clashs, Booba était évidemment attendu au tournant, lui qui a un statut de légende du rap français. Après un démarrage midweek plutôt mitigé, on a donc les chiffres tant attendus de la première semaine d'exploitation de son projet.

Avec "Blanco Nemesis", Booba grimpe sur la troisième place du classement des ventes d'albums en France, derrière PLK en deuxième position avec "Grand Garçon", qui fait une très belle performance pour un album sorti en mars, et Jul, à la première place avec "Oubliez-moi" récemment certifié disque d'or. Une troisième place donc, pas mal du tout pour un rappeur de 49 ans, même si c'est probablement un peu décevant pour celui qui était vu jusqu'ici comme le patron du game français.

Concernant les chiffres de ventes, on arrive à un total de 7 786 ventes, soit un peu plus du double de ses chiffres midweek. Pour un album uniquement digital (pas de format physique), la performance est loin d'être ridicule, mais pour un artiste avec l'aura et l'influence de Booba, c'est évidemment un peu décevant là aussi. Il s'agit du moins bon démarrage de sa carrière solo depuis l'avènement du streaming. En comparaison, "Ad Vitam Aeternam", sorti en 2024, avait réalisé plus de 15 000 ventes en première semaine.

A noter que le projet se comporte quand même plutôt bien sur les plateformes, notamment sur Apple Music, où il se situe à la première position, grâce à notamment deux singles, "Les zhommes" et surtout "Kendall". Mais ça ne sera probablement pas suffisant pour faire taire ses opps !