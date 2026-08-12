Lacrim va raconter sa vie dans une autobiographie : le rappeur prépare un livre très attendu

Par La rédaction

L'artiste a annoncé qu’il préparait une autobiographie, qui devrait voir le jour avant la fin de l’année 2026.

Une nouvelle qui risque de faire plaisir aux amateurs de rap français. Lacrim a annoncé qu’il préparait une autobiographie, qui devrait voir le jour avant la fin de l’année 2026. Une manière pour le rappeur de revenir sur son parcours, son histoire et les nombreuses étapes qui ont marqué sa carrière.

C’est lors d’un live de 2K ON THE TRACK que Lacrim a lâché l’information. Interrogé au cours de l’émission, l’artiste a simplement annoncé : « J’vais sortir une autobiographie cette année. » Une déclaration courte, mais qui ouvre déjà la porte à un projet particulièrement attendu par son public.

Lacrim va raconter son histoire

Depuis ses débuts, Lacrim s’est construit une image et un univers qui ne laissent personne indifférent. Originaire de Paris, le rappeur s’est imposé au fil des années comme l’une des figures importantes du rap français, notamment grâce à ses textes très personnels et à son univers marqué par la rue.

Son parcours a également été jalonné de périodes particulièrement mouvementées. Entre succès musical, problèmes judiciaires, incarcération, retour sur le devant de la scène et évolution artistique, le rappeur possède une histoire riche qu’il pourra désormais raconter avec ses propres mots.

Une plongée dans les coulisses de sa carrière

Cette autobiographie pourrait également permettre à Lacrim de revenir sur les moments forts de sa carrière musicale. De ses premiers projets à la saga R.I.P.R.O, en passant par Force & Honneur et ses nombreuses collaborations, l’artiste a progressivement construit une discographie devenue incontournable pour une partie du public rap.

Le livre pourrait surtout apporter un éclairage différent sur certains épisodes de sa vie et sur les choix qui ont façonné son parcours. Une occasion pour ses fans de découvrir l’homme derrière le rappeur, mais aussi sa vision de plusieurs années passées sous les projecteurs.

Un livre attendu en 2026

Pour le moment, Lacrim n’a pas dévoilé le titre de l’autobiographie, ni son éditeur ou sa date de sortie précise. Une chose est cependant certaine : le rappeur compte bien se livrer sur papier cette année.

Après avoir raconté une partie de son histoire à travers sa musique, Lacrim s’apprête donc à ouvrir un nouveau chapitre. Et au vu de son parcours, cette autobiographie pourrait bien réserver quelques révélations.