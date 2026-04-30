Lacrim dezingue les rappeurs américains : "Ils ont un complexe"

Les actus s’enchaînent pour Lacrim.

Les actus s’enchaînent pour Lacrim. Après la sortie de son projet collaboratif avec des artistes italiens, intitulé “Cipriani”, le rappeur franco-algérien continue de faire parler de lui. Cette fois, c’est avec l’annonce d’un featuring inattendu avec Rick Ross que Lacrim agite la toile.

Toujours habitué aux connexions avec les États-Unis, Lacrim n’en garde pas pour autant une image idéalisée. En interview, il a tenu des propos très cash sur sa relation avec certains rappeurs américains et leur rapport aux artistes français.

« Ils ont un complexe »

Sans filtre, Lacrim explique une forme de distance culturelle et d’ego dans ces collaborations :

« De base, ils nous voient comme le camembert, le vin et le French kiss. En plus, quand ils les ramènent, ils ont un complexe : ils les ramènent clipper dans le 16ème. Ramène le dans ta zone, il va ouvrir les yeux, il va te respecter. J'ai pas toujours payé, ils voient aussi un intérêt commun. Jusqu’à aujourd’hui, French Montana, partout où il vient en Europe, même 10 ans après, il chante le morceau (“A.W.A”), parfois même deux fois. »

Dans cette déclaration, Lacrim insiste sur un point central : selon lui, certains artistes américains auraient une forme de complexe de supériorité lorsqu’ils collaborent avec des rappeurs français, avant de parfois changer d’attitude une fois plongés dans leur environnement.

Une vision assumée du game international

Au-delà de la provocation, ces propos s’inscrivent dans une vision plus large du rap game international. Lacrim a toujours navigué entre la France et les États-Unis, multipliant les connexions avec des figures majeures de la scène américaine, tout en gardant un pied solide en Europe.

L’annonce de son featuring avec Rick Ross montre d’ailleurs que, malgré les tensions verbales, les ponts restent bien ouverts entre les deux mondes.

Et une chose est sûre : avec Lacrim, chaque prise de parole devient un événement dans le rap français.