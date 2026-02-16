Lacrim, Ronisia, Ninho, Hornet et Gims font tomber le single de diamant

La semaine commence en trombe dans le rap français, avec des singles de diamant qui tombent pour Lacrim, Vacra, Ninho, Gims, Hornet La Frappe,...

Les semaines passent et le rap français continue de faire pleuvoir les certifications. Le SNEP peut bien mettre en place de nouvelles règles de comptage des streams pour tenter de "limiter la triche", ça ne change rien au fait que le rap continue de dominer les charts en France et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Et cette semaine, on a quelques gros noms qui sont récompensés avec la plus belle des certifs : le single de diamant, qui tombe pour Lacrim, Ninho, Ronisia, Vacra, Hornet La Frappe et Gims.

On débute par Lacrim, qui commence à avoir une armoire à trophées bien remplie avec pas mal de singles de diamant, auxquels il faudra désormais ajouter "Joie de filles", son titre en featuring avec Vacra, présent sur son album "Veni, Vidi, Vici". Moins de deux ans pour faire tomber le single de diamant, c'est solide. On passe ensuite à un autre habitué des singles de diamant, Ninho, qui lui aussi a droit à sa décoration grâce au morceau de Ronisia sur lequel il était invité, "Suis-moi".

On félicite également Hornet La Frappe, puisque le rappeur du 93 a décroché le single de diamant pour son tube "Calumet", 6 ans après la sortie. La preuve que ses titres continuent d'être très écoutés longtemps après leur sortie, et ça c'est bon signe pour un artiste. On termine par un dernier single de diamant, pour un habitué de la discipline, en la personne de Gims qui en ajoute un nouveau à son catalogue, avec "Corazon".

Félicitations à tous, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle fournée de diamant !