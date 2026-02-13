Gims dévoile enfin son morceau avec Maes, "T'avais raison"

Alors qu'on n'avait plus trop de nouvelles de la part de Maes depuis plusieurs mois, le rappeur du 93 est de retour dans le game aux côtés de Gims avec ce featuring surprise, "T'avais raison".

Cela fait maintenant plusieurs mois qu'on sait que Maes est dans de sales draps. Incarcéré au Maroc, il a été condamné à 7 ans de prison ferme pour tentative d'enlèvement et séquestration, constitution d'une bande criminelle, et même s'il a fait appel, il y de fortes chances pour qu'il s'en sorte tout de même avec une forte condamnation. Plus de morceaux de la part du rappeur du 93 donc, jusqu'à aujourd'hui, puisque Gims a eu la bonne idée de faire appel à lui pour son nouveau single, "T'avais raison", qui vient de sortir !

On peut critiquer Gims, il est même facile de trouver des arguments pour ça : les beats qui se ressemblent, les magouilles avec la réédition de "Le Nord Se Souvient", l'électricité dans les pyramides. Mais il faut quand même reconnaître que l'artiste sait comment faire parler de lui et occuper l'espace, et plus tôt dans la semaine, il a retourné les réseaux sociaux en annonçant la sortie d'un titre avec Maes, que tout le monde croyait "hors game". Désormais, le feat est là, ça s'appelle "T'avais raison", et comme souvent avec Meugi, le morceau a le potentiel pour devenir un tube.

L'avenir dira si ça va en devenir un, mais le refrain semble plutôt efficace, malgré, là encore, beaucoup de ressemblance dans le rythme avec les autres singles de Gims. Les lyrics de Maes résonnent tristement avec son actualité notamment quand on l'entend rapper "Maintenant j'suis dans l'immo, ça m'fait plus bander l'quatre anneaux". Pas sûr qu'il soit à fond dans l'immo en ce moment... Cependant, quand il parle de guerre, de soldats, de "shoot à 20/20 mais pas très intelligent", et avertit que "celui qui met ses pieds dans l'jeu n'en sortira pas entier", ça semble un peu plus coller à ses actus récentes.

Force à lui, la sortie c'est sûr, et bien vu à Gims le coup de buzz d'avoir ramené Maes, car ça va forcément faire parler !