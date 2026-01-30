Le procès en appel de Maes au Maroc s'est ouvert dans la journée d'hier, et les choses se présentent plutôt mal pour le rappeur français.

C'est l'une des nouvelles les plus tristes tombées dans le rap français lors de l'année 2025 : Maes a été condamné à 7 ans de prison au Maroc, pour des faits de "tentative d'enlèvement et de séquestration", "constitution d'une bande criminelle", et "incitation à commettre des crimes et délits". Incarcéré depuis plusieurs mois au Maroc, voire presque un an, le rappeur de Sevran est progressivement en train de lâcher la place qu'il avait prise dans le game. Et ça pourrait durer, même si on a appris que son procès en appel s'est ouvert hier, 29 janvier, à Tanger.

C'est la cour d'appel de Tanger qui traitera le dossier du rappeur, après sa condamnation en première instance en novembre dernier. Maes n'est pas le seul à être impliqué dans cette historie : 11 autres prévenus sont concernés et certains ont d'ailleurs été condamnés à des peines plus sévères. On souhaite au rappeur de voir sa peine diminuée, mais c'est à la justice marocaine, pas connue pour sa clémence, de trancher, et les éléments qui pèsent contre l'artiste ont l'air assez accablants, ça ne s'annonce donc pas très bien pour lui.

D'autant plus que, même s'il voit sa peine au Maroc être réduite, il devra répondre à d'autres accusations en France, lui qui est toujours soupçonné d'incitation au meurtre sur notre territoire, et qui avait également été condamné par contumace à 10 mois fermes pour des violences en réunion.