Lors d'un live, Sadek a tenu à mettre les choses au clair sur ce qu'il pensait de la plupart des gros rappeurs du game français : Lacrim, SCH, Maes, SDM, Kaaris, Rohff et plein d'autres.

Cela fait maintenant quelques années que Sadek s'est mis bien en retrait du rap français et qu'il n'a rien sorti de vraiment nouveau en tant que rappeur. Même s'il va apparaître sur le prochain album d'Alkpote, "Les Ultimes Marches de l'Empereur", Dek-sa est aujourd'hui trader dans la crypto, à Dubaï. Mais il garde un œil attentif sur l'actualité du rap game. On l'a d'ailleurs vu intervenir à de nombreuses reprises sur le sujet de Werenoi. Et aujourd'hui, le rappeur du 93 a décidé d'en dire un peu plus sur ses relations avec ses anciens collègues du rap game : SCH, Maes, Lacrim, Mister You, Rohff,...

Car Sadek a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines, avec sa proposition de combat avec Booba qui a bien fait le buzz. Et si certains l'accusent d'être un aigri du rap et de critiquer les rappeurs alors que lui-même en était un, il a tenu à mettre les choses au clair sur ce qu'il pensait des stars du rap français :

Maes c'est un bon, je le dirai toujours. Moi j'aime bien Maes, j'aime bien Lacrim, j'ai aucun problème avec aucun rappeur caillera comme ça, c'est des gens vrais. J'aime bien Maes, Lacrim, Mister You, Brulux, même si des fois eux peuvent ne plus se parler, moi je leur dis "vous êtes tous mes reufs". J'vous Kiffe. J'aime bien Fianso, j'aime bien Heuss, j'aime bien Soolking. J'aime bien Anas, Anas je le trouve extrêmement fort. [...] dans les nouveaux j'aime bien Timar, je le trouve super fort. Bien sûr que j'aime Kaaris, je le trouve extra-chaud Kaaris.

Sadek explique ensuite que s'il aime bien ces rappeurs, ce n'est pas du tout parce qu'ils sont en clash avec Booba. Il affirme même qu'il aime bien Jarod, et qu'il envoie de la force en général à tous les rappeurs qui sont dans le "hustle", qui essaient de faire leur truc pour s'en sortir, en restant vrais. Et le moment le plus rigolo de la confession arrive juste après :

Et il y a aussi des gens que je respecte énormément, parce que j'ai pas envie qu'ils me cassent la gueule. Je pense à Rohff par exemple. Voilà je m'en suis jamais pris à Rohff parce que j'ai peur ! Il faut le dire !

Il enchaîne ensuite sur sa relation avec SCH, dont il était assez proche à ses débuts, en disant qu'ils ne se parlaient plus parce que les deux étaient très occupés, sur des chemins différents, mais que s'ils se croisent, ils seront contents de se voir. Il révèle ensuite que ses artistes préférés sont Despo Rutti, PNL et Jul, mais aussi qu'il a eu une embrouille avec Niro par le passé, et que ça s'est réglé en privé, puisque Sadek s'est excusé auprès de lui.

En bref, le message semble être : arrêtez de prendre Sadek pour un fou qui est en guerre contre le monde, Internet donne parfois une très fausse image de la réalité !