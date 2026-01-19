Sadek veut taper Booba en combat pieds-poings : "un divertissement comme vous n'en avez jamais eu"

Cela faisait longtemps qu'on n'avait aps entendu parler d'octogone dans le rap français, mais Sadek vient de proposer un combat à Booba, et on se demande jusqu'où ça va aller...

A part si vous avez vécu dans une grotte ces dix dernières années, vous avez forcément entendu parler de la fameuse histoire d'octogone entre Kaaris et Booba. Un combat qui n'a finalement jamais eu lieu, comme on pouvait s'en douter, mais qui nous aura diverti pendant des mois, avec du trashtalk pendant toute cette période, et les rumeurs les plus folles qui ont entouré cette histoire. Alors que Booba s'est remis à clasher tout le rap français pour faire parler de lui avant le retour d'OKLM, Sadek a décidé de remettre l'octogone au goût du jour, en lui proposant un combat.

Cette fois, il s'agit d'un combat pieds-poings, ce n'est donc plus tout à fait la même idée que "l'octogone originel", mais on reste sur de la bonne bagarre. Tout a commencé lorsque Sadek a commencé à allumer Booba sur le dernier extrait musical partagé par Kopp en disant que c'était devenu de la merde, qu'il n'était plus qu'un twittos et que même Sadek l'éteignait en rap. La riposte de Booba est arrivée rapidement, à base de montages "LardDeRue" et "LeGrasLuciano", et en repostant la vidéo de la célèbre "bagarre au pull over" du rappeur du 93.

Du coup, Sadek lui a répondu en le provoquant en duel, puisque Booba cherche à se mesurer à quelqu'un en rap depuis 1 mois maintenant mais que personne ne lui donne l'heure dans le game en ce moment. "Octogone ou 32 mesures tu choisis l'instru je peux tout faire moi je suis un génie". Réponse immédiate de Booba : plutôt chaud pour du pieds-poings et pas un octogone parce qu'il ne veut pas se rouler par terre avec Sadek. 

De son côté, Deksa accepte aussi immédiatement, et propose Dubaï pour le lieu du combat, mais là encore, Booba préfère faire ça en France. Bref, peut-être beaucoup de bruit pour rien encore une fois, mais au moins, on aura bien rigolé ce weekend !

