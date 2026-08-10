The Weeknd annonce sortir de sa retraite : « J'ai testé, et je n'aime pas la sensation »

Par La rédaction

The Weeknd n'est visiblement pas prêt à tourner définitivement la page de la musique.

The Weeknd n'est visiblement pas prêt à tourner définitivement la page de la musique. Alors que l'artiste canadien avait récemment évoqué l'idée de prendre ses distances avec sa carrière, il vient finalement de rassurer ses fans : la retraite n'est clairement pas faite pour lui.

Après des années passées au sommet des charts avec des projets devenus incontournables, The Weeknd avait laissé planer le doute sur la suite de sa carrière. Une perspective qui avait forcément inquiété une partie de son immense communauté. Mais l'interprète de Blinding Lights semble désormais avoir changé d'avis.

« Je ne disparaîtrai jamais »

L'artiste s'est montré particulièrement catégorique concernant son avenir musical. The Weeknd a expliqué avoir essayé de prendre ses distances avec la musique, avant de rapidement constater que cette situation ne lui convenait pas.

« Je ne disparaîtrai jamais, j'aime trop ça. J'ai testé un peu la retraite, et je n'aime pas la sensation. Je serai ici avec vous pour toujours. »

Une déclaration qui devrait faire plaisir aux fans du chanteur. Malgré l'idée d'une retraite, The Weeknd confirme donc qu'il ne compte pas réellement disparaître du paysage musical. Au contraire, son amour pour la création semble toujours aussi fort.

Un record impressionnant en France

Cette annonce intervient alors que The Weeknd vient de réaliser une performance historique en France. Au cours d'une seule et même tournée, l'artiste a réussi à remplir six Stade de France, un record qui témoigne de son immense popularité auprès du public français.

Au total, ce sont plus de 500 000 spectateurs qui ont assisté à ses concerts dans l'Hexagone au fil de cette tournée. Et en 2026, quatre nouvelles dates ont affiché complet au Stade de France, les 8, 10, 11 et 12 juillet.

Une véritable démonstration de force pour le chanteur canadien, qui continue de rassembler des centaines de milliers de fans autour de son univers. Avec six Stade de France complets sur une même tournée, The Weeknd confirme ainsi son statut de phénomène mondial, mais aussi son incroyable popularité en France.

Un retour qui fait déjà parler

Après un tel succès scénique, l'annonce de son retour à la musique prend forcément une dimension particulière. Les fans peuvent désormais espérer découvrir de nouveaux morceaux et peut-être même un futur projet.

L'artiste a déjà démontré à plusieurs reprises sa capacité à se réinventer. De After Hours à Dawn FM, en passant par ses nombreux tubes internationaux, il a construit un univers musical particulièrement reconnaissable.

Pour ses fans, le message est donc limpide : The Weeknd reste là. Et s'il avait envisagé de prendre sa retraite, l'expérience n'aura finalement pas duré bien longtemps.

Une chose est désormais certaine : The Weeknd n'a pas dit son dernier mot.