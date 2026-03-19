The Weeknd : cet incroyable record qu'il détient en France

The Weeknd est un véritable phénomène musical et commercial, et même en France, il reste à des années lumières de la concurrence.

Si on devait nommer les plus grosses stars de l'industrie musicale, les gens penseraient probablement d'abord à des artistes comme Taylor Swift ou Drake. Pourtant, il y a un artiste qui, depuis presque 15 ans, squatte les premières places des charts à chaque fois qu'il sort quelque chose : on parle évidemment de The Weeknd. Le chanteur canadien a d'ailleurs encore frappé assez fort avec "Hurry Up Tomorrow" l'année dernière, qui a réalisé de bons scores alors que l'album est, en soi, plutôt moyen. Et il détient désormais un record assez hallucinant en France.

Car même si c'est une star mondiale, anglophone, il est aussi très apprécié en France. La preuve : c'est le premier artiste international à avoir fait tomber 15 singles de diamant en France. Ce score a été atteint cette semaine avec le morceau "One of the girls", en featuring avec Jennie et Lily-Rose Depp, pour la bande originale de la série "The Idol", qui, pour le coup, était un immense flop. Mais même avec une série qui floppe, The Weeknd trouve le moyen d'en faire des singles de diamant, la preuve de la puissance de l'artiste.

Une grosse perf pour le chanteur canadien donc, même s'il pourrait éventuellement être rattrapé un jour par Taylor Swift ou Drake.