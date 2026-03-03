Booba annonce une version solo de "Dolce Camara"

Alors que ses rapports avec SDM sont au plus bas, Booba a annoncé une nouvelle version de "Dolce Camara" en solo, et ça fait pas mal réagir sur les réseaux sociaux.

Alors qu'il s'apprête à sortir son projet "Blanco Nemesis" qui est visiblement très attendu par tous ses fans, Booba se retrouve encore obligé d'occuper l'espace médiatique constamment, ce qu'il sait très bien faire. Même si ces dernières semaines, ça semble plutôt s'être retourné contre lui, ce qui compte, c'est qu'il continue à faire la une de l'actu, en clashant tout le monde s'il le faut. En parlant de clash, voilà justement une info qui nous interpelle : le Duc, en froid avec SDM, a annoncé qu'il travaillait sur une version solo de "Dolce Camara" !

Pour ceux qui vivent dans une grotte, "Dolce Camara", c'est le morceau, initialement en feat avec SDM, qui a porté le dernier album de Booba en date, "Ad Vitam Aeternam", en 2024. Un morceau assez marquant, rentré dans l'histoire après la victoire du PSG en Ligue des Champions, puisque Désiré Doué avait décidé de célébrer sur ce morceau. Mais forcément, le fait qu'il s'agisse d'un feat avec SDM, ça énerve Booba, maintenant qu'il est en guerre ouverte avec son ancien protégé. Sur son compte Instagram, il a donc annoncé qu'une version solo de "Dolce Camara" arriverait bientôt.

On peut même écouter un court extrait du morceau, dans lequel on peut entendre "j'ai dû refaire en solo ce banger". Et ça nous a d'ailleurs rappelé que ce clash avec SDM n'est probablement pas la seule raison de cette réédition solo, même si c'est sûrement sa motivation numéro 1 : Booba avait aussi été mis en garde à vue dans l'affaire de harcèlement qui l'opposait à Demdem, mentionnée dans la version originale de "Dolce Camara". Et s'il affirme avoir fait la paix avec elle depuis, il doit donc arrêter de chanter ce refrain provocateur mentionnant le nom de l'ex-femme de Gims.

D'autant plus que Booba est à nouveau dans l'œil de la justice, pour l'affaire l'opposant à Magali Berdah, même si pour le coup, on a bon espoir qu'il finisse par gagner cette bataille juridique. Mais le fait de refaire "Dolce Camara" en enlevant ce qui pourrait relever du harcèlement, ne peut que l'aider dans cette bataille, même s'il n'y a pas directement de rapport !