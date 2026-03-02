13 Block, un des groupes les plus mythique de la trap française, pourrait bien être de retour à tout moment, et c'est Zed qui le dit !

Nous sommes au milieu des années 2010, et les projecteurs viennent de se braquer sur Sevran après l'explosion de Kaaris, qui a rendu la trap commerciale en France. Une vraie révolution dans le rap français, dont vont profiter pas mal d'artistes de sa ville, notamment le 13 Block. Un groupe mythique, qui aura ramené toute la variété des sonorités d'Atlanta jusque dans le 93. Après avoir atteint un gros pic de popularité avec "BLO" et "BLO II", les membres du groupe ont tous tenté l'aventure en solo. Mais d'après Zed, un retour du 13 Block est bientôt à l'ordre du jour !

Car qu'on le veuille ou non, le retour du 13 Block serait une bonne nouvelle pour le rap français, eux qui ont vraiment marqué le game avec des bangers comme "Zidane", "Faut que", "Fuck le 17", "Métagorique", "Petit Cœur", "Vide", et bien d'autres. Et en parlant du retour, justement, Zed était de passage en interview chez Rapunchline, où il a justement été interrogé sur l'avenir du groupe, qui est au point mort depuis quelques années maintenant. Et le rappeur a donné une bonne nouvelle, en affirmant qu'il y aurait bien de nouveaux morceaux de la part du 13 Block.

J'peux très bien préparer un projet, et nous 4 on est dedans. [...] Même nous, ça fait longtemps qu'on s'est pas attrapés au studio, ou même vus, parce qu'on n'a pas le temps.

Il explique que beaucoup de membres du groupe ont déménagé, qu'ils sont donc tous dans des bails différents, mais compare les membres de 13 Block aux boules de cristal de Dragon Ball Z (sous-entendu : on va être réunis un jour), et déclare même qu'ils ne vont pas tarder à rapper ensemble. Il va même plus loin : il veut que cette réunion ait lieu sur son prochain album :

J'aimerais les reconvoquer, déjà pour mon projet, parce que ça signifie beaucoup pour moi, qu'ils soient sur mon projet. Je ne sais pas si c'est sur la partie 2 ou pour le prochain, mais il faut qu'ils soient dedans.

Un bonne nouvelle de plus dans le rap français : un retour de 13 Block est donc dans les tuyaux, même si pour l'instant, ça ne parle que d'un morceau en commun. Il n'y a plus qu'à espérer que ça se passe super bien en studio et que ça leur donne envie de relancer la machine !