Alors que al situation au Moyen Orient semble plus instable que jamais, Sadek a décidé de prendre la parole pour parler de ce qui se passe aux Emirats, en allumant Tibo Inshape au passage.

La situation géopolitique s'est considérablement aggravée au Moyen-Orient ce weekend après l'attaque des Etats-Unis et d'Israël contre le régime iranien. Une attaque militaire à base de bombardements qui s'est pour le moment soldée par la mort de Ali Khamenei, le guide suprême de la révolution iranienne, et une riposte du régime par des tirs de missiles sur toute la région environnante. Forcément, cette guerre fait beaucoup réagir de la part des français expatriés au Moyen-Orient, et Sadek en a profité pour prendre la parole sur le sujet, en allumant au passage Tibo Inshape.

Car Sadek fait effectivement partie de ces expatriés qui se retrouvent sous la menace d'un tir de missile iranien. Mais alors que la plupart des influenceurs français sortent des vidéos en mode "panique à bord", l'ancien rappeur du 93 reste campé sur ses positions, dans une vidéo qui a fait pas mal de bruit sur les réseaux sociaux.

Je vois énormément de gens qui se réjouissent finalement que les Emirats ont été attaqués cet après-midi par l'Iran. Très clairement, je comprends pas toute cette haine et toute cette hype autour de ça. Je vais vous dire la vérité, moi je préfère largement aujourd'hui mourir aux Emirtas dans une ville que j'ai choisi, que subir une vie que je n'ai pas choisi en Europe, c'est pour ça qu'on est partis de l'Europe. Sachez que si vous êtes en France et que vous payez des impôts vous financez cette guerre et énormément d'autres, que vous soyez contre, pour ou autre. Vous subissez aussi, ne vous mentez pas à vous-mêmes. Tous les jours vous financez des armes, tous les jours vous financez des génocides, des meurtres, des attaques, le terrorisme,...

Une prise de parole à prendre avec des pincettes, ça se veut révolutionnaire mais ça vit dans un pays qui est un allié militaire des Etats-Unis et d'Israël dans cette guerre, et on doute que les dirigeants émiratis aient demandé l'avis de Sadek pour choisir s'il veut oui ou non participer au conflit. Un conflit dans lequel, pour le moment, la France est bien moins impliquée que les Emirats Arabes Unis (mais ça pourrait changer). Il en profite ensuite pour faire la promotion de son activité de trading, où il y a toujours des bonnes affaires à faire pendant les périodes de guerres.

Sur Twitter, Sadek a aussi beaucoup parlé pendant tout le weekend, en réagissant notamment aux propos de Tibo Inshape qui ironisait sur les influenceurs français planqués à Dubaï pour ne pas payer d'impôts, et qui demandent maintenant à être rapatriés en urgence. Le rappeur s'est montré étonné de cette prise de position assez risquée de la part de l'influenceur muscu, en lui disant qu'il allait redevenir bien sage et faire un petit communiqué pour s'excuser pour cette prise de parole "pas très Webedia friendly". Et effectivement, il y a bien eu un communiqué d'excuse de la aprt de Tibo, auquel Sadek a répondu par un "voilà couché, pas bouger".

On dirait que ça rigole bien sur les réseaux sociaux, pendant qu'il y a des gens qui meurent de cette guerre un peu partout...