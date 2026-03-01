Alors que des vidéos virales faisaient croire que Latto serait enceinte, la rappeuse a fait savoir qu’il ne s’agit que de rumeurs infondées et que rien ne confirme une grossesse.

Ces dernières semaines, une vidéo générée par intelligence artificielle montrant une Latto avec un ventre proéminent a circulé massivement sur les réseaux sociaux, alimentant les spéculations selon lesquelles elle serait enceinte. La vidéo — très réaliste — montrait l’artiste en train de chanter tout en semblant exhiber un baby bump, ce qui a immédiatement relancé les commentaires de fans et de curieux.

Cependant, malgré la viralité de ce contenu, Latto n’a jamais confirmé être enceinte, et plusieurs éléments indiquent que la vidéo est bien une création d’IA ou un montage, plutôt qu’une preuve d’une grossesse réelle. Certains internautes ont d’ailleurs relevé que la rappeuse avait précédemment montré son ventre plat sur d’autres photos, et qu’aucune annonce officielle n’a été faite par elle ou par son entourage.

Latto shows off a baby bump in new TikTok. Yall think she really pregnant? 😭🤰🏽 pic.twitter.com/TbKWhW4dPs — She’s Fishy ➐ (@ShesFishy) February 16, 2026

La rumeur de grossesse fait suite à une longue période de spéculation autour de sa vie personnelle et de sa relation avec 21 Savage, que Latto avait elle‑même confirmée auparavant lorsque des rumeurs l’entouraient. Toutefois, cette fois‑ci, elle n’a pas donné de confirmation, et rien ne permet de valider les allégations de grossesse.

Pour l’instant, Latto semble plutôt se concentrer sur sa carrière musicale, laissant ces rumeurs de côté et n’apportant aucun élément concret qui viendrait étayer la théorie d’une grossesse. Les fans sont divisés entre ceux qui minimisent l’incident comme un simple buzz et ceux qui attendent une réaction officielle plus claire de la part de l’artiste elle‑même.