Wiz Khalifa : sa condamnation à 9 mois fermes maintenue, sa tournée en danger

Après un premier verdict rendu par la justice roumaine, Wiz Khalifa est finalement condamné à une peine encore plus sévère après que les procureurs roumains aient fait appel : 9 mois fermes pour avoir fumé de la weed.

On n'en entend plus trop parler, mais Wiz Khalifa est toujours bien actif dans le rap game, lui qui continue à sortir des morceaux assez régulièrement (il a même sorti une mixtape, "Khaotic", en début d'année), et qui fait des concerts un peu partout dans le monde. Et justement, c'est à cause d'un de ses concerts que le rappeur a des problèmes en ce moment. Condamné initialement à neuf moins de prison en Roumanie pour avoir fumé de la weed, sa condamnation vient d'être confirmée, ce qui pourrait compromettre la tournée de Wiz en Europe.

Wiz Khalifa avait fait appel de la décision de justice, tombée en décembre dernier, qui le condamnait à 9 mois fermes pour avoir allumé un joint de beuh sur scène lors d'un concert en Roumanie. Mais cet appel n'a rien changé : la justice roumaine, une des plus sévères en Europe sur ce sujet, maintient la condamnation du rappeur. Evidemment, Wiz ne fera pas de prison en Roumanie : les USA n'autorisent pas les extraditions pour des faits non-violents liés à la drogue, surtout lorsque al justice locale est plus sévère que la justice américaine.

Par contre, ça met Wiz Khalifa un peu dans la galère, lui qui avait pour habitude de multiplier les concerts en Europe chaque été. Certaines rumeurs parlent même d'une tournée, qui attendait cette décision de justice pour arrêter les dates. Sauf que voilà : la Roumanie faisant partie de l'espace Schengen, la condamnation de Wiz pourrait bien lui interdire l'entrée aux 27 pays affiliés à Schengen, dont la France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce,...

Bref, on ne risque pas de revoir Wiz en Europe de sitôt. A moins que el rappeur et ses avocats ne se décident à tenter leur chance devant la Cour Suprême en Roumanie, seule entité à pouvoir faire sauter sa condamnation.