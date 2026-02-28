Ray J contre la famille Kardashian: la guerre recommence, une plainte déposée

On croyait que cette historie entre Ray J et Kim Kardashian était terminée, mais Kris Jenner a relancé les hostilités avec une plainte contre la campagne de harcèlement de 20 ans menée par le chanteur.

Retour en 2007 : le monde apprenait l'existence de Ray J, chanteur de RnB bien connu outre-Atlantique mais dont la musique n'a pas vraiment eu le succès mondial d'un R. Kelly, D'Angelo, Chris Brown ou autre grosse star du RnB. Et on apprenait cette existence avec la publication d'une sextape, peut-être la plus célèbre de l'histoire du monde, mettant en scène le chanteur avec Kim Kardashian, alors âgée de 27 ans. On croyait que cette sextape était de l'histoire ancienne, seulement voilà : Kris Jenner vient de porter plainte contre Ray J.

Car si la vidéo a clairement lancé la carrière de Kim Kardashian, devenue après ça un véritable phénomène médiatique, à l'image de Paris Hilton avant elle par exemple, celle qui est désormais mère de famille n'est pas souvent revenue sur cet épisode. Par contre, Ray J, lui n'a jamais cessé d'en parler, et c'est précisément pour cette raison que Kris Jenner, mère de Kim K, a décidé de fournir des documents à la justice, pour mettre en lumière ce qu'elle définit comme une campagne de harcèlement. Mais il y a aussi une autre raison à cela : le chanteur affirme que la mère Jenner et sa fille sont impliquées dans des affaires RICO "bien plus graves que celle de Diddy". Du coup, Kris porte plainte pour diffamation.

Et c'est dans le cadre de cette plainte pour diffamation que Kris Jenner affirme, pour appuyer ses propos, que ça fait 20 ans que Ray J continue d'harceler Kim Kardashian.

Pendant les deux dernières décennies, j'ai été forcée de regarder Ray J publiquement terroriser ma fille en parlant de manière continue d'elle, et en mentant constamment à son sujet, dans la presse, pour tenter de continuer à exister médiatiquement.

La dernière attaque en date, c'est celle dans laquelle Ray J affirme que Kim Kardashian et Kris Jenner faisaient l'objet d'une enquête fédérale pour des crimes "pires que ceux de Diddy", pendant plusieurs interviews en 2024 et 2025. Le chanteur a également déclaré, pendant des années, que c'était Kris Jenner qui se cachait derrière la publication de la sextape, en partenariat avec le studio de production pornographique Vivid, pour mettre la lumière sur Kim K. D'après Kris Jenner, les propos récents du chanteur sont allés trop loin, causant énormément de stress à Kim, ce qui l'aurait, toujours selon la mère, empêchée de passer le diplôme d'avocate dans de bonnes conditions.

Ma famille est la chose la plus importante pour moi, et c'est extrêmement douloureux de voir ma fille subir du stress apporté par Ray J, et avoir ce sentiment que son désespoir et son harcèlement ne cesseront jamais.

De son côté, Ray J et son équipe légale ont décidé de ne pas se laisser faire et affirment qu'ils ont des documents pour prouver leurs affirmations. Autant vous dire que le procès risque d'être mouvementé...