Ray J demande aux fans de lui rendre son pacemaker volé en concert

Le fanatisme des gens n'a pas de limites : Ray J s'est fait voler son pacemaker pendant son dernier concert, et il aimerait bien que ses fans lui rendent.

Le chanteur Ray J est visiblement en train de vivre une période assez compliquée. Âgé de 45 ans, il a de graves problèmes de santé, lui qui a été victime de plusieurs soucis cardiaques et même d'une pneumonie assez grave au début de l'année. D'après ses déclarations, ses médecins lui ont dit qu'il ne lui restait que quelques mois à vivre. Aperçu lors de son concert pour la Saint-Valentin avec du sang qui sortait des yeux, et un pacemaker accroché à la poitrine, il demande à ses fans de lui restituer l'objet, qui a été volé pendant le concert.

Le fanatisme des gens n'a donc pas de limites : lors de son concert pour la Saint-Valentin, pendant lequel Ray J a été vu avec du sang coulant sur son visage et un pacemaker, il a chanté au milieu de la foule pendant quelques instants. Et des petits malins en ont visiblement profité pour lui dérober son pacemaker... Le chanteur en a pourtant besoin, pour vivre, mais surtout parce que l'objet recueille également des informations sur son rythme cardiaque, dans le but de faire des analyses plus poussées sur son problème de santé. L'artiste a déclaré, d'après le média TMZ :

Si vous avez mon pacemaker, juste faites moi savoir comment je peux le récupérer, si c'est possible, parce que j'en ai besoin pour mes analyses. C'est important. Si ce n'est pas possible, ils vont m'en mettre un nouveau, mais je n'aurais plus aucune donnée sur le deux semaines précédentes. Et ça fait qu'ils ne pourront pas me prescrire ce dont j'aurais besoin, ni me dire si je dois ralentir, ou si au contraire, tout va bien.

Ray J a même annoncé qu'il était prêt à payer une certaine somme d'argent (sans dévoiler le montant), pour récupérer son appareil. On lui envoie évidemment de la force, en espérant que ses soucis de santé finissent par se régler et que les médecins trouveront un moyen pour qu'il aille mieux. Mais pour ça, encore faudrait-il que les outils qui servent aux analyses ne soient pas volés par ses fans...