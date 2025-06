Suge Knight accusé d'être un violeur par Ray J

L'affaire Diddy continue d'avoir des retombées inattendues. Le procès du boss de Bad Boy Records est actuellement toujours en cours, et en ce moment, des témoins se succèdent à la barre pour raconter comment Diddy avait éclaté la tête de Cassie contre un coin du lit, en lui ouvrant le crâne. Une scène qui n'est même plus si étonnante maintenant qu'on connait un peu mieux la personnalité de l'accusé. Il y a quelques jours, Suge Knight se permettait d'étranges confidences à propos de Diddy et de sa relation avec Ray J, et c'est désormais lui qui se retrouve accusé de viol.

Car il y a quelques jours, Suge Knight affirmait lors de son intervention dans un podcast que Ray J et Diddy étaient "amants". Pour ceux qui ne le savent pas, on rappelle que Ray J est notamment connu pour être un des deux acteurs principaux dans la sextape de Kim Kardashian. Il était réputé pour être assez proche de Suge, mais devant les rumeurs lancées par ce dernier, il a décidé de réagir, en mettant la légendaire terreur de Death Row dans la sauce à son tour, en l'accusant d'être un violeur.

Lors d'un live Instagram, Ray J a été étonnamment agressif envers son ancien pote :

Suge est un énorme putain de violeur de mecs. Un vrai de vrai. Et il ne peut pas nier ça, mec. On avait l'habitude d'aller faire des courses, et on lui achetait genre, 25 morceaux de beurre. Et lui, il se servait de ça pour les fourrer dans le cul des gars et les baiser, mec. Et à des meufs aussi, c'est une folie.

Je ne peux pas croire que j'ai dévoilé ça... Mais puisque tu essaies de salir mon nom, Suge, et que tu essaies de dire des trucs de gay sur moi, alors que tu sais que j'ai énormément d'amis gays... Mais on sait tous quel trou tu préfères. Suge avait l'habitude de violer des mecs. Suge, tu n'es pas mon ami, tu n'es pas de ma famille. Tu as manqué de respect à la communauté gay, et à moi-même en racontant des fausses histoires, donc je vais dire la vérité. Je n'ai jamais vu un plus gros homosexuel que Suge Knight. Il adore les culs.