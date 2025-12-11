The Game est connu pour ses punchlines bien saignantes, mais cette fois, même lui trouve qu'il est allé trop loin et il a décidé de s'excuser.

On le sait, le trashtalk dans le rap, ça fait partie du folklore. D'autant plus dans le rap US, où la provocation est un véritable art et où ça se clash très souvent, même gentiment. Et à ce jeu-là, certains rappeurs sont vraiment forts, comme 50 Cent, Eminem évidemment, mais aussi The Game, qui n'a jamais eu la langue dans sa poche. Il y a quelques mois, il sortait un morceau dans lequel il draguait la mère de Beyoncé, et cette semaine, il a décidé de s'excuser pour ses paroles trop explicites sur Kim Kardashian, qui aurait "avalé ses enfants".

Car pendant plusieurs années, jusqu'à assez tard, il a parlé de Kim Kardashian avec des mots assez crus, que ce soit lors d'interviews, ou même dans un morceau, qui n'est finalement jamais sorti officiellement, dans lequel il racontait la chose suivante :

J'ai tenu Kim Kardashian par la gorge, je lui ai fait avaler mes enfants jusqu'à ce qu'elle s'étouffe.

Lors de sa récente apparition dans l'émission Club Shay Shay, The Game a tenu une nouvelle fois à s'excuser :

Parfois, mec, tu te réveilles et tu choisis la violence. Je voudrais essayer de trouver des excuses à mon comportement, mais il n'y en a aucune. Ce n'était pas une chose à faire. Kim, je suis vraiment désolé de la manière dont j'ai joué et j'ai parlé de notre relation en public.

Il raconte ensuite une anecdote assez folle, d'une rencontre avec Kanye West, à l'époque où il était encore marié à Kim Kardashian. Il se sont croisés dans la rue, et Ye lui a demandé d'arrêter de parler de sa femme publiquement :

Il était genre : 'Je t'aime bien, mec, mais est-ce que tu pourrais ne plus jamais parler de ma femme ?" Et j'ai répondu : 'Tu sais quoi ? Même si je suis plus grand et plus costaud, tu as raison mec.' Et je lui ai dit que je ne parlerai plus jamais de sa femme.

Même les bad boys finissent par s'assagir, et The Game a eu la bonne réaction. Même si, avouons-le, c'est un peu le risque quand tu sors avec une Kardashian : leur réputation les précède.