Le rappeur Luci4 est décédé à l’âge de 23 ans

Luci4, figure montante du sigilkore et jeune prodige du rap américain, est décédé à Los Angeles. Sa mort tragique laisse un vide dans la communauté musicale et suscite une vague d’émotion parmi ses fans et collègues artistes.

James Dear, connu sous le nom de scène Luci4 ou Axxturel, est décédé le dimanche 22 février 2026 dans une résidence privée à Los Angeles, selon le rapport du coroner du comté. Il n’avait que 23 ans. Les circonstances exactes de sa mort n’ont pas encore été rendues publiques et la police a ouvert une enquête pour clarifier les causes.

Découvert grâce à ses vidéos virales sur TikTok, Luci4 s’était rapidement imposé comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs de la scène underground, notamment grâce à son style novateur appelé sigilkore, un mélange audacieux de trap, de cloud rap et d’électronique. Son single “BodyPartz”, sorti en 2024, avait été certifié or par la RIAA et l’avait propulsé sur le devant de la scène.

Au fil de sa courte carrière, Luci4 avait multiplié les collaborations avec des artistes émergents et confirmé son style unique avec des singles récents comme “Otw” et “#NEVERSURRENDER”. En 2025, il avait sorti son album Vampmania 3, qui avait été salué par la critique pour son inventivité et ses productions audacieuses.

Son manager a publié un message sur TikTok, exprimant la douleur de la famille et demandant du respect pour la vie privée de ses proches : « James était un jeune artiste brillant, créatif et passionné. Nous vous demandons un peu d’intimité pour traverser cette période difficile. »

De nombreux fans et artistes de la scène rap ont déjà commencé à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux, soulignant à quel point son influence et son style novateur avaient marqué le paysage musical, malgré sa jeunesse