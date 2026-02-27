Booba allume Disiz : "t'as jamais été un rappeur"

Victime collatérale du clash contre Theodora, Disiz en prend aussi pour son grade de la part de Booba qui continue de maintenir le rap français sous pression.

La carrière de Disiz a pris plusieurs tournants inattendus : d'abord kickeur reconnu, dans les années 90/2000, il a peu à peu délaissé le rap pour le rock, avant de revenir faire un tour dans le game quelques temps plus tard. Dernièrement, l'artiste semble avoir pris une direction beaucoup plus pop et plus ouverte, ce qui l'a d'ailleurs amené jusqu'aux Victoires de la Musique, grâce à son album "On s'en rappellera pas" et notamment le featuring avec Theodora, "Fashion Designer". Mais c'est aussi pour cette raison qu'il se fait allumer et clasher par Booba.

Le Duc est visiblement parti en croisade contre Theodora et tous les artistes avec lesquels elle collabore, et Disiz se retrouve donc en ligne de mire. Il vient d'ailleurs de se faire attaquer assez violemment par Booba, qui, dans un post Instagram, réagit à un article qui qualifie l'artiste de "rappeur devenu chanteur pop". Kopp a évidemment saisi l'occasion pour faire feu :

T’as jamais été un rappeur. T’as toujours fait semblant. Reste loin la bas avec tes curly et profites bien.

Une manière de dire que pour Booba, Disiz n'a jamais fait partie du rap game, il le renie en quelques sortes, le cantonnant à un rôle de chanteur de variété. Dans l'article, Disiz explique qu'il se sentait trop à l'étroit dans le rap français, avec l'obligation de s'habiller et se comporter d'une certaine manière, d'aborder uniquement certains thèmes quand d'autres restent interdits selon lui. Des remarques qu'il faisait déjà à l'époque où il a arrêté le rap pour la première fois.

Des reproches faits au rap game qu'on peut entendre, mais avec lesquels on a aussi le droit d'être en désaccord. Certains artistes abordent des thèmes assez différents que ceux de la rue et du trafic, à l'image de Booba dans "Petite Fille" par exemple, même si ce n'est clairement pas le morceau le plus "rap" de sa carrière, et que les thématiques "drogues, flics et oseille" restent très présentes. Un débat qui est finalement assez intéressant à avoir autour du rap français, de ce qu'on a le droit d'y faire ou non, et qui mériterait d'être mieux abordé que dans un article un peu caricatural d'un média non spécialisé, ou dans des clashs d'écoliers.