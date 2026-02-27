Rihanna de retour en studio dans son dernier vlog !

Après le retour d'A$AP Rocky, on pourrait bien avoir droit au retour de Rihanna, qui a été filmée en studio pendant son tout dernier vlog.

Il y a des artistes qui se sont absentés depuis tellement longtemps qu'on ne les attend plus, on a presque même complètement oublié qu'il s existaient en tant qu'artiste. C'est le cas, par exemple, de Rihanna : complètement absente du game depuis la sortie de "Anti", en 2016, on a presque oublié que c'était une chanteuse, elle qui est devenue entre temps mère de famille, cheffe d'entreprise, reine de la mode. Bref, on la voyait partout, sauf en studio, mais ça vient de changer, elle qui a justement été filmée en studio en train de s'ambiancer sur de la nouvelle musique.

Le retour de Rihanna est attendu de pied ferme par ses milliards de fans à travers le monde, elle qui a mis sa carrière de chanteuse entre parenthèses alors qu'elle était littéralement la numéro 1 dans l'industrie. Et il pourrait peut-être arriver bientôt, même si les indices restent plutôt pauvres. La star a posté une vidéo via son compte Twitter intitulée "A Night In The Life", dans laquelle on voit une caméra la suivre pendant toute une nuit. Dans la vidéo, on la voit faire un tas d'activités, mais celle qui retient notre attention, c'est évidemment la séquence filmée en studio.

D'autant plus que, comme le son est coupé uniquement sur ce moment de la vidéo, on se dit qu'il s'agit peut-être d'un inédit que Rihanna ne veut pas faire fuiter. A l'instar de son gars A$Ap Rocky il y a quelques semaines, Riri pourrait donc elle aussi faire son retour après plusieurs années d'absence. Enfin, elle a bien sorti un single l'année dernière, mais c'était pour la bande originale du film "Les Schtroumpfs", alors on va préférer oublier ça. Ce que les gens veulent, c'est un single de la puissance de "Bitch Better Have My Money", par exemple, en espérant qu'elle en soit encore capable, même si on ne se fait aucun doute sur le fait que Riri, ça reste Riri, une vraie boss !