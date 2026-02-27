Diddy bientôt appelé à témoigner pour le procès du meurtre de Tupac Shakur?

Alors que le procès de Keefe D, principal suspect dans le meurtre de Tupac, est actuellement en cours, Diddy pourrait bien être appelé à témoigner par les avocats du meurtrier présumé.

Le documentaire sur la chute de Diddy, produit par 50 Cent et diffusé sur Netflix, a eu des retombées inattendues. A commencer par le retour de 50 Cent sur le devant de la scène médiatique, lui qui était plutôt dans l'ombre depuis quelques années, trop occupé à produire des séries comme "Power" ou "BMF" et à balancer quelques piques sur Instagram à ses rivaux. Mais dans le documentaire, les liens de Diddy avec la mort de Tupac sont mentionnées, et le mogul pourrait se retrouver en tant que témoin dans le procès du meurtrier de la plus grande légende du rap US.

Car presque 30 ans après le meurtre de Tupac Shakur, un homme avait enfin été arrêté dans cette affaire qui traîne depuis bien trop longtemps. Il s'agit de Duane "Keefe D" Davis, un ancien membre des Southside Compton Crips, et son procès a lieu en ce moment, le meurtrier présumé risque d'ailleurs la prison à vie s'il est reconnu coupable. Un homme qui avait avoué, dans un livre sorti en 2019, qu'il était dans la voiture d'où les coups de feu sont partis, ceux qui ont tué 'Pac à Las Vegas.

C'est là où Diddy rentre en jeu. D'après les avocats de la défense, le boss de Bad Boy Records serait en capacité de témoigner du fait que ces affirmations ont été totalement inventées par Keefe D dans le but de faire le buzz autour du livre, pour gagner plus d'argent et de gloire. Ce qui va être compliqué à faire avaler à la justice, puisque ça fait des années que le boug se pavane dans les médias en expliquant qu'il avait coordonné le "drive-by" à l'origine de la mort de Tupac Shakur.

Keefe D avait d'ailleurs également affirmé que Diddy lui avait offert 1 million de dollars pour abattre Tupac, ce que Diddy, lui, a toujours nié. Pas sûr que son témoignage aide vraiment l'accusé...