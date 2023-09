Tupac : un homme arrêté pour son meurtre

Enfin la fin de cette histoire ?

Le meurtre de Tupac Shakur, commis en 1996, était une des affaires les plus importantes de l'histoire du Rap. Car la victime était une véritable icône, une légende de la West Coast, et que son assassinat en pleine rue n'avait jamais été élucidé. Presque 30 ans après les faits, on imaginait que cette affaire serait enterrée sous le tapis, et qu'on n'en apprendrait rien de plus, mais elle a pris un tournant complètement inattendu et désormais, un homme a été arrêté et inculpé pour le meurtre du rappeur.

Cette homme, c'est Duane "Keffe D" Davis, un ancien membre des Southside Compton Crips. Un homme qui avait par ailleurs déjà avoué dans un livre en 2019 qu'il se trouvait dans la voiture d'où les coups de feu sont partis, ce soir-là. Mais l'enquête a connu un véritable coup d'accélérateur après une perquisition pendant cet été. La police a ainsi été en capacité de prouver, en recoupant des interviews de Keffe D, qu'il était véritablement impliqué dans la fusillade.

La police a déclaré que si cela avait mis autant de temps pour trouver le coupable, c'est parce qu'ils n'ont jamais eu assez de preuves à présenter avant 2018. Il faut dire que, à part Keffe D, les trois autres mis en cause dans l'assassinat du rappeur (Orlando Anderson, Terrance Brown et DeAndre Smith) sont tous décédés. Ne reste en vie que Duane Davis, donc, qui vient d'être arrêté. Il y a une "forte présomption" pour qu'il soit responsable du meurtre et la date de son procès sera fixée prochainement.

Il semblerait donc qu'on arrive bientôt à la fin de cette histoire, 27 ans après les faits ! Et Tupac va pouvoir enfin reposer en paix.