La cérémonie est organisée le 7 juin 2023.

Quelques semaines avant son 52ème anniversaire, c'est officiel ! La légende Tupac va avoir son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Selon Variety, qui a révélé la nouvelle mercredi 31 mai, la cérémonie aura lieu le 7 juin sur Hollywood Boulevard et l'étoile de Shakur recevra la 2758e place sur la célèbre promenade. Elle sera remise par Big Boy et par la sœur de Pac, Sekyiwa.

Tué par balles le 7 septembre 1996 après un match de Mike Tyson, Tupac était décédé quelques jours plus tard. La star du rap était appréciée pour ses albums multi-platines mais aussi pour ses rôles à l'écran dans "Juice", "Poetic Justice", "Above the Rim" et "Gridlock'd" dans les années 90. Fils d'une Black Panther, 2Pac se considérait également comme un révolutionnaire et a pris l'activisme social au sérieux tout au long de sa vie.

Même plus de 25 ans après sa mort, l'héritage de Shakur est toujours honoré. Outre l'étoile hollywoodienne, une rue sera rebaptisée à son nom à Oakland, où il a débuté sa carrière en tant que membre du Digital Underground.

Une partie du boulevard MacArthur, entre Grand Avenue et Van Buren Avenue, s'appellera désormais "Tupac Shakur Way". La décision de renommer cette portion de rue a été prise par le membre du conseil municipal Carroll Fife.

"L'héritage de Tupac Shakur se perpétuera à travers ses contributions artistiques et sociales, à travers sa famille et ses fans, touchant d'innombrables vies d'enfants et de personnes âgées de son vivant et après sa mort, emporté trop tôt par la violence des armes", peut-on lire dans la résolution relative au changement de nom de la rue.