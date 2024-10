Wiz Khalifa arrêté en Roumanie ?

Le rappeur était accusé d'avoir allumé un joint d'herbe sur scène.

Wiz Khalifa toujours en forme

Les dernières fois qu'on a sérieusement entendu parler de Wiz Khalifa, c'était notamment pour ses transformations physiques, lui qui est passé en quelques mois de grand gringalet assez sec à une allure beaucoup plus sportive. On a cru un temps que ce nouveau look était aussi synonyme d'un nouveau mode de vie avec moins d'excès. Notamment au niveau de la fumette, car on sait qu'il est un des seuls concurrents sérieux à Snoop Dogg sur ce domaine. Mais il n'en est rien : Wiz fume toujours autant, comme il l'avait confié l'année dernière lors d'une émission. Il fume même tellement que ça l'a amené à être arrêté et mis en prison en Roumanie !

Arrêté pour un joint sur scène, puis relâché

Selon le média Romania-Insider, Wiz Khalifa aurait en effet été placé en détention à Constanta, une ville de Roumanie située sur les bords de la Mer Noire, pour le motif suivant : usage illégal de drogues, ce qui est apparemment punissable de 3 mois à 2 ans de prison selon les autorités roumaines. Cette arrestation fait suite à une performance du rappeur lors du festival Beach Please!, qui a eu lieu en juillet, pendant laquelle il aurait allumé un joint d'herbe sur scène.

Les informations du média roumain ne sont pas très claires, mais l'incarcération du rappeur aurait déjà cessé, et ce 16 octobre, c'est le tribunal qui aurait définitivement acté sa condamnation pour usage illégal de drogues. En gros, Wiz Khalifa a apparemment été arrêté juste après sa performance en juillet, à cause du joint allumé sur scène mais aussi de la quantité d'herbe en sa possession : plus de 18 grammes selon les autorités roumaines.

D'ailleurs, Wiz avait tweeté peu de temps après son concert en Roumanie : "Les concerts de ces derniers jours étaient exceptionnels. Je ne voulais pas manquer de respect à la Roumanie en allumant mon joint sur scène. Ils ont été très respectueux et m'ont laissé repartir. Je reviendrai bientôt. Sans énorme joint cette fois".

Tout semble donc être relativement réglé, et le rappeur est visiblement libre, même s'il vient d'être condamné par le tribunal de Constanta. On imagine que tout ça s'est réglé en payant une bonne grosse amende. En tout cas, on peut dire que Wiz Khalifa ne changera jamais : toujours un joint à la main !