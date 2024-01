Et le clip cartonne déjà sur YouTube.

Wiz Khalifa fait le buzz sur YouTube après la sortie de son clip "Not A Drill Freestyle". En espace de quelques heures seulement, le rappeur a comptabilisé un total de 1 million de vues. Grâce à un tel succès Wiz Khalifa nous démontre une fois de plus que tout ce à quoi il touche se transforme en or. Que ce soit les paroles qui parlent à toute une génération, le choix du décor, les faits et gestes… bref, les fans l’aiment bien tel qu’il est !