Sadek allume Ninho sur les Victoires de la Musique : "c'est une mentalité d'esclave..."

Sadek a remis le couvert au sujet de Ninho en le traitant à nouveau d'esclave de l'industrie musicale à la suit ede ses propos sur les Victoires de la Musique.

La question du rapport entre le rap et les institutions est toujours d'actualité, notamment en France, alors que ça fait plus de 35 ans que cette musique s'est implantée sur le territoire. Une question qui revient souvent sur le tapis, au moment où on approche des Victoires de la Musique par exemple, cérémonie où le rap a parfois été bien boudé. Invité sur une radio concurrente, Ninho a été questionné sur sa relation avec la cérémonie, et ses propos ont visiblement mis en colère Sadek, qui a décidé de l'allumer sur les réseaux sociaux en le traitant d'esclave.

On va commencer par les propos de Ninho au sujet des Victoires de la Musique, puisque c'est de là que tout part. Interviewé par Léa Salamé au sujet de ses déclarations précédentes, dans lesquelles il disait qu'il se sentait exclu des Victoires et de ce monde en général en tant que rappeur, l'artiste a légèrement changé de discours :

Si la musique qui domine dans les streaming et dans tout ce qui va avec c'est le rap, il faut que le rap soit prédominant dans les médias à ces moments-là. C'est juste ça en fait je pense. Personnellement, je ne peux plus parler pour ma part parce qu'ils m'ont appelé [...] Je ne pars pas en guerre avec des gens qui acceptent de me donner le titre. Je ne suis pas fou.

Un revirement motivé par sa situation personnelle, qui a visiblement mis très en colère Sadek, qu'on voit beaucoup sur les réseaux en ce moment. Le rappeur du 93 a pris son compte Twitter pour envoyer un énorme missile à Ninho :

PTDR, si ça c’est pas une mentalité d’esclave, je sais pas ce que c’est. Et ne mettez même pas la couleur noire là-dedans : c’est un esclave de l’industrie. Il pourrait être jaune, vert ou bleu, avec cette mentalité ce serait strictement la même chose. PS : la liberté financière n’est pas une question de "combien d’argent" , mais de qui vous le donne et comment vous l’obtenez.

L'artiste traite donc à nouveau Ninho d'esclave, malgré le fait que ses propos similaires avaient déjà provoqué un énorme bad buzz à l'époque, et qu'il s'en était d'ailleurs un peu excusé (avant de repartir en clash encore plus violemment). Bref, on dirait bien que le clash entre Sadek et Ninho, qui dure depuis plusieurs années (leur tube "Madre Mia" a même officiellement disparu des plateformes), va encore durer un peu plus longtemps...