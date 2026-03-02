Orelsan rajoute 20 nouvelles dates à sa tournée, dont 5 Bercy !

La tournée d'Orelsan, c'est en train de devenir du grand n'importe quoi : 20 nouvelles dates, dont 5 Bercy, viennent d'être annoncées, du jamais vu dans le rap français.

Les chiffres d'Orelsan sont déjà hallucinants en terme de ventes de disques sur toute sa carrière, mais ils sont en train de devenir complètement fous et même historiques. Il y a une semaine, on apprenait que ses dix concerts programmés à l'Accor Arena de Paris Bercy étaient sold out, une vraie performance qui représente donc 200 000 places de concerts écoulées. On pensait que le rappeur de Caen serait rassasié, bien au contraire : il vient de rajouter 20 nouvelles dates à sa tournée, avec également 5 Bercy supplémentaires !

C'est tout simplement du jamais vu dans l'histoire du rap français : jamais un rappeur ne s'est produit 15 fois d'affilée à l'Accor Arena de Bercy, surtout sur un laps de temps aussi court. Les 15 concerts auront tous lieu entre le 9 décembre et le 28 décembre. En tout, ça nous fait donc 300 000 billets à écouler sur 19 jours, vraiment historique. Un véritable marathon, auquel vous pourrez assister si jamais vous êtes assez rapides, puisque la billetterie ouvrira mardi 3 mars à partir de 10h.

Au-delà des 5 Bercy supplémentaires, 15 autres dates ont également été rajoutées un peu partout en France et même en Belgique : notamment 3 nouvelles dates à Caen, à domicile pour Orelsan, mais aussi 2 nouvelles à Bordeaux, un nouveau concert à Lyon, un nouveau également à Bruxelles, deux nouveaux concerts à Strasbourg, à Lille,...

Bref, Orelsan prolonge son tour de France, et on n'avait jamais vu un artiste issu du rap français performer à une aussi grande échelle, pendant aussi longtemps, avec autant de dates aux mêmes endroits. Félicitations à lui ! Pour ceux qui veulent connaître toutes ses dates de concerts (festivals compris), c'est par ici que ça se passe !