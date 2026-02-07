Orelsan dépasse le million d'exemplaires vendus avec "Civilisation"

Orelsan rentre dans le club fermé des artistes qui ont deux albums de rap français avec plus d'un million d'exemplaires vendus.

Les chiffres de ventes dans le rap français ont considérablement explosé ces dernières années, même si on a pu observer de petits ralentissements. C'est dû notamment aux méthodes de comptage avec la prise en compte du streaming, mais aussi au fait que le rap FR est désormais la musique numéro 1 en France (même s'il faut voir ce qu'on range dans le rap, mais c'est un autre débat). Et certains artistes ont clairement conforté leur statut de tête d'affiche avec des chiffres exceptionnels : PNL, Booba, Gims, Nekfeu, PLK, mais aussi Orelsan, évidemment, qui vient à nouveau de dépasser le million de ventes avec "Civilisation".

"Civilisation", c'est son album de novembre 2021, dont vou savez forcément entendu parler au vu du carton commercial de titres comme "L'odeur de l'essence", "Shonen", "La Quête" ou encore "Seul avec du monde autour". Orelsan avait frappé très fort avec un procédé marketing qui était un peu novateur à l'époque, à base de nombreuses versions physiques différentes, suivies rapidement d'une réédition qui a aussi très bien marché. Le résultat est sans appel, puisque l'album vient de dépasser le million d'albums vendus, un peu plus de 4 ans après sa sortie.

C'est la deuxième fois qu'Orelsan dépasse ce seuil du million d'albums écoulés, après "La Fête est finie" en 2017. C'est le seul rappeur solo à avoir accompli cet exploit, même si le groupe PNL a lui aussi à son compteur deux albums à plus d'un million. Bravo à Orel', c'est très fort ce qu'il a fait !