Orelsan : les chiffres fous de "Civilisation Perdue"

Pour une réédition, c'est incroyable.

Orelsan avait tout raflé avec la sortie de son album "Civilisation" en 2021, il était même devenu le disque de diamant le plus rapide de l'histoire du rap français, surpassant donc PNL et autres Nekfeu, ou même Gims et Jul. Il faut dire que tout avait été soigneusement pensé autour de la sortie de ce projet, avec de nombreuses versions physiques différentes, certaines étant même en éditions limitées. Le clip "L'odeur de l'essence" avait aussi fait énormément de bruit. Bref, un très gros succès, mais qui n'est pas terminé.

Car la semaine dernière, Orelsan dévoilait la réédition de son album, "Civilisation édition Ultime", avec dix nouveaux morceaux inédits, ce qui porte le total à 25 titres sur le projet. On a les chiffres de ventes de cette réédition pour sa première semaine d'exploitation, et c'est du quasi-jamais vu : 44 268 ventes pour cette réédition. Dans le détail, on a 29 380 copies physiques (incroyable pour une réédition), 726 téléchargements, et 14 162 en équivalents streaming.

Orelsan a donc vendu 44 268 ventes de la réédition de « Civilisation » en 1ère semaine. Oui oui, pour une réédition.



C’est très très fort. 🥇 pic.twitter.com/MmsjCYFe8V — HipHopDX France (@HiphopdxFR) November 4, 2022

Du coup, ça amène "Civilisation" à 655 000 exemplaires vendus en moins d'un an... Pas sûr qu'on revoit un jour un tel exploit commercial dans le rap FR, en tout cas Orelsan aura réussi son pari, avec des univers musicaux assez éloignés de ses influences traditionnelles. Tout ça, grâce à des morceaux non retenus sur le projet initial car Orel ne les pensait pas assez bons, de son propre aveu. Comme quoi, c'est toujours utile de garder tout ce qu'on enregistre !