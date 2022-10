Orelsan annonce la sortie de "Civilisation perdue"

L’édition ultime sera disponible le 28 octobre !

Après la diffusion de la suite de sa série documentaire, Orelsan revient avec une autre bonne nouvelle pour ses fans. La réédition de "Civilisation", nommée "Civilisation perdue" sera dévoilée le 28 octobre.

Nouvelle actualité pour le rappeur caennais et pas des moindres. Alors que la suite des épisodes du documentaire "Montre jamais ça à personne", réalisé par son frère Clément Cotentin, est diffusée sur Prime Vidéo, le rappeur enchaîne direct avec la suite de "Civilisation". Il faut dire qu’en sachant que l’artiste avait sacrifié 85 morceaux du projet, dans un épisode de la série docu, il s’agit seulement de la suite logique. Dans une vidéo promotionnelle partagée sur ses réseaux, il disait d’ailleurs :

"Quand mon frère m’avait montré les épisodes du doc, j'ai revu toutes les maquettes, toutes les bases que j'avais faites dans le doc à l'époque et je m'étais dit qu'il y en avait qui n’étaient pas si nazes. Du coup pendant les sept derniers mois je les ai retravaillées et je vais les sortir".

Toujours dans la vidéo, celui qui a fait le disque de diamant le plus rapide du rap français avec son opus "Civilisation", déclare donc qu’une réédition de l’album appelée Civilisation perdue sortira le 28 octobre prochain. Elle sera composée de 10 nouveaux titres dont un feat avec Angèle ainsi que "Ah la France", morceau détesté par ses producteurs Skread et Ablaye, comme on a pu le voir dans un épisode du documentaire.

Le projet initial et la réédition vont donc former un album unique qu’Orelsan qualifie d’édition ultime. En effet, les précédentes versions physiques étaient des éditions limitées, donc aujourd’hui plus disponible. Cette version finale, réalisée encore une fois par Raegular, sera disponible en physique également et sera la dernière. On comprend mieux le terme d’édition ultime. "Civilisation perdue" sera disponible en pré-commande, ce mardi 18 octobre.