Orelsan confirme qu'il a bien dit non à un featuring avec Childish Gambino

"Il y a des articles et tout comme quoi j’ai refusé un feat avec Childish Gambino parce que c’était dans mes notes (rires). Ce qui est vrai. En 2010, il sortait, je crois, son premier album. Il m’avait proposé de faire un morceau via la maison de disques. Et moi je ne connaissais pas. Je ne connaissais même pas “Community” et je suis dégouté maintenant parce que je suis grave fan de “Community” (rires). Et j’avais écouté, j’avais dit : “Ouais, c’est pas mal”. Mais j’étais entre deux albums. J’étais pas dedans, je me suis dit : “Ouais, vas-y on passe”. Et du coup j’avais dit non à Childish."