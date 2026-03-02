La cérémonie des Flammes vient d'annoncer son grand retour pour une édition 2026 qui s'annonce bien mouvementée. Et on connait déjà la date et le lieu de la cérémonie !

On est au mois de mars, mais si vous pensiez en avoir fini avec les cérémonies de récompenses qui couronnent les artistes qui ont rythmé l'année musicale précédente, vous vous trompez ! Car il manque encore à l'appel une cérémonie qui s'est invitée dans le cœur des français, édition après édition : on parle évidemment des Flammes. Une cérémonie désormais incontournable, qui vient d'annoncer qu'elle sera bien de retour pour une nouvelle édition en 2026. La date vient d'ailleurs d'être confirmée !

Cette quatrième édition de la cérémonie des Flammes se déroulera le jeudi 23 avril 2026, et elle récompensera les "Cultures populaires", en suivant son mot d'ordre établi depuis sa création, en 2023. En 2026, Les Flammes viendront enflammer La Seine Musicale, comme lors de l'édition 2025. Une édition qui sera attendue au tournant, comme chaque année, puisque comme chaque cérémonie de récompenses musicales, il y a forcément des déçus, et le monde du rap a tendance à être très critique sur ce genre d'initiatives.

Si les précédentes cérémonies ont toutes eu droit à leur lot de polémiques et de débats, on aura aussi eu droit à de beaux moments, comme le retour de La Fouine sur scène, en 2024, qui a amorcé sa remontada dans le rap français, toujours en cours à l'heure actuelle. Comme les années précédentes, on imagine que Les Flammes seront diffusées en direct sur Twitch et sur Youtube, et peut-être à la télévision même si rien n'a filtré sur ce sujet pour le moment. On vous tient au courant dès qu'on en sait plus !

Ce qu'on peut vous dire pour le moment, c'est que les votes pour cette quatrième édition débuteront la semaine prochaine, d'après le compte à rebours disponible sur le site officiel de l'évènement.