OrelSan choque "Encore une fois" mais cette fois-ci avec Yamê

Après l'annonce de son nouvel album, le nouveau clip d’OrelSan avec Yamê est sorti et affole déjà les compteurs et enflamme les réseaux. Un hit des plus introspectifs à forcément écouter !

Avec "Encore une fois", OrelSan s’associe à Yamê pour un morceau intense où les univers se rencontrent avec justesse. Le clip officiel mise sur une réalisation soignée et une atmosphère marquante qui accompagne la tension du titre. Entre introspection, le fait d'aborder des sujets d'addiction, la montée en puissance et refrains habités, le duo livre un morceau générationnel qui parle persévérance et remise en question. En quelques heures, les réactions se multiplient en ligne, confirmant l’impact immédiat de cette collaboration déjà très attendue.

