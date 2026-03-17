Kerchak envoie un puissant message sur la santé mentale

Kerchak a pris la parole sur le sujet de la santé mentale pour les jeunes issus de l'immigration, en disant que certains traumas ne peuvent pas être réglés seuls ou uniquement par la prière.

La santé mentale est un sujet qui devient de plus en plus important dans nos sociétés actuelles. Car d'un coté, de plus en plus de gens s'autorisent à en parler, et de l'autre côté, le nombre de gens qui en ont besoin ne va pas cesser d'augmenter, avec les sociétés anxiogènes remplies de frustrations et d'injonctions contradictoires qu'on est en train de construire. Pourtant, certains groupes, dans la population, refusent d'avoir recours aux services de spécialistes de la santé mentale, mais Kerchak a décidé de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour mettre fin au tabou sur cette question.

Car dans les quartiers populaires, et dans les milieux défavorisés en général, avoir recours à un psychologue, psychiatre ou autre spécialiste de la santé mentale est souvent mal vu. Aveu de faiblesse, "truc de riche", et dans certains milieux très religieux, le fait d'avoir un problème mental peut même être vu comme quelque chose de diabolique, donc on n'en parle pas. Kerchak, au contraire, a décidé de se saisir du sujet, en story sur son compte Instagram, où il répondait à une interview donnée par Skefre dans lequel il parlait justement de santé mentale, entre plein d'autres sujets :

Ce n’est pas parce qu’on est des hommes issus de l’immigration et des quartiers qu’on doit avoir honte de consulter. Le cerveau reste une partie de nous. Quand on a mal quelque part, on va voir un médecin spécialisé, bah c'est la même chose pour le cerveau. N'ayons pas honte de faire avancer les choses, n'ayons pas honte de vouloir aller bien, n'ayons pas honte de vouloir être en paix avec soi-même. Des gens ont fait des études pour pouvoir servir la population à l'aider à comprendre son cerveau, pourquoi sous prétexte que "c'est pas pour nous ça" on va se priver de cette arme ? N’ayons pas honte de vouloir aller bien et d’être en paix avec nous-mêmes. Prenez le temps de vous connaître, car si le cerveau est malade, le corps ne peut pas suivre. Les gars, c’est nous l’avenir. Si on veut avancer de la bonne manière, il faut accepter que certains traumas ne peuvent pas être réglés seuls ou seulement par la prière. Il faut accepter de se faire aider, sans regarder le jugement des autres.

La story est très longue, on ne va pas réécrire l'intégralité du discours, mais on a là une prise de parole d'une grande importance et d'une maturité rare de la part d'un rappeur aussi jeune. Car pendant trop longtemps, on a vu des gens dans nos quartiers avoir des problèmes de gestion de la colère, de la violence ou de la frustration, trop de nos anciens ont fini bons pour l'HP après avoir laissé traîner des problèmes psy pendant trop longtemps, et tout ça, ça doit s'arrêter. Bravo au big Kerchak pour cette prise de parole courageuse, qui va probablement lui attirer pas mal de remarques désobligeantes de la part d'abrutis, mais en tout cas force à lui, et force à tous ceux qui décident de se faire aider.