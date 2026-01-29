Clairement, Kerchak a appris à ses dépends qu'il ne faut pas sous-estimer la puissance de la salade marocaine. ElGrandeToto n'est clairement pas là pour rigoler !

Cela fait maintenant plus de 3 ans que Kerchak a réussi à se faire un nom dans l'industrie du rap. Le rappeur du 92 est maintenant clairement identifié, avec sa cagoule et son flow si caractéristique, en plus de ses sons souvent très agressifs (c'était d'ailleurs un des premiers à faire de la jersey drill en France). En ce moment, le rappeur fait le buzz avec son tout nouvel album "34" sorti il y a deux semaines, pour lequel il multiplie les interviews promo. Et dans l'une d'entre elle, il a affirmé qu'ElGrandeToto l'avait mis dans le coma à coup de weed lors d'une session studio.

Je crois il devait être deux heures. Je me réveille il est cinq heures. Coma dans le studio.

Pour ceux qui ne connaissent pas ElGrandeToto, déjà, vous manquez quelque chose : il s'agit d'une des plus grosses stars du rap marocain et il propose un rap très varié et intéressant. Si vous avez beaucoup fumé dans votre vie, vous devez également savoir qu'il ne faut surtout pas prendre les marocains à la légère : la pratique est ancestrale, ils sont donc bien entraînés, et le produit est surtout très fort. Et visiblement, Kerchak a un peu trop forcé au vu de la violence du bail, comme il le raconte lors d'une interview pour Midi/Minuit :

ElGrandeToto c’est un grand mangeur de sandwich et maintenant, il me dit : ‘eh mon reuf et tout j’ai de la salade de fou et tout’. Je dis : ‘ah mais genre fais moi goûter tout ça t’as capté’. Moi je fais un sandwich comme si c’était mes sandwichs à moi de base. Zincou, je tape un croc, je tape deux crocs. Lui il est posé, il pose comme les Américains en plus. T’as capté à côté de l’ingé micro nana. Il pose il pose il pose et on faisait que des passe-passes, ça veut dire moi aussi je me lève, je vais-je pose, je m’assois je tape un croc je tape un croc. Je commence à être fatigué. Je commence à être lourd un peu.

Ce sont les premiers indices qui auraient dû mettre la puce à l'oreille du Big Kerchak, mais hypé par l'ambiance, K.E.R. a décidé de continuer à se mettre bien, et en parallèle, à assumer la compétition dans la cabine, car un feat c'est toujours une compétition amicale dans le rap. Mais niveau fumette, clairement, il a perdu :

Un moment, je tape le croc de trop mon reuf. Je crois il devait être deux heures. Je me réveille il est cinq heures. Coma dans le studio. Après moi, je suis un mec qui dort dans les studios mais si tu remarques ma voix sur la fin du son, elle est beaucoup plus grave que sur le début du son. Mais c’est parce que je viens de me réveiller en fait.

Quand on écoute leur featuring "De quoi", présent sur le dernier projet de Kerchak dont on vous parlait plus haut, la voix est effectivement un peu plus grave, en tout cas elle est clairement différente. Morale de l'histoire : ne jamais jouer à ça avec des marocains les reufs, ils vont vous coucher !