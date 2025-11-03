Kerchak impressionne avec le clip de "D"

Kerchak continue sur sa lancée avec la sortie du clip de "D", ça sent le retour !

En 2025, on n'a pas encore eu droit à un album de Kerchal. On ne sait pas si ça sortira avant la fin de l'année mais ce qui est sûr, c'est que le rappeur s'apprête à faire du sale, en témoignent ses récentes sorties. Après son feat avec L2B il y a quelques semaines, c'est cette fois en solo qu'il revient mettre les pendules à l'heure. le clip de "D" est sorti il y a quelques jours, et Kerchak y fait preuve d'une sacrée maîtrise, toujours fidèle au style sombre et violent qui l'a propulsé au top. Jolis jeux de mots avec les lettres de l'alphabet au début du morceau, clip assez évocateur, le retour est réussi. La vidéo est tournée au Val d'Argenteuil, avec des images qui sont restées célèbres, on vous laisse la surprise !