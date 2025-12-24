Jul veut faire un film sur sa vie ! "Il y a des choses que vous ne savez pas."

Qu'on soit honnête, ça annonce déjà un nouveau succès pour le J.

Quand on parle de meilleur rappeur de tous les temps en France, les débats sont souvent animés. Beaucoup citeront Booba, et ce n’est clairement pas volé. Mais aujourd’hui, un autre nom s’est imposé à une vitesse et à un niveau rarement vus : Jul. Le rappeur marseillais peut désormais s’asseoir à la même table que les plus grands.

Le J, c’est tout simplement un ovni du rap français. Avec deux à trois albums par an, des concerts en stade complets en quelques minutes et des chiffres de streaming hallucinants, l’artiste impressionne par sa longévité. En 2025, Jul est même devenu le rappeur français le plus streamé sur Deezer, preuve que son succès ne faiblit toujours pas.

Mais derrière l’artiste ultra-productif, il y a un homme que l’on connaît finalement très peu.

Jul, un artiste mystérieux

Malgré son omniprésence musicale, Jul reste très discret sur sa vie personnelle. Peu d’interviews, peu de confidences, et une communication toujours maîtrisée. Pourtant, ses morceaux regorgent d’émotions, de références à son vécu et à ses épreuves. Et justement, le rappeur marseillais semble aujourd’hui prêt à lever le voile.

Dans un message publié sur un canal réservé à ses fans, Jul a confié une envie qui marque un tournant majeur dans sa carrière : réaliser un film sur sa vie et son parcours hors du commun.

“Un jour, si Dieu veut, j’aimerais vous faire un film sur ma vie… sur tout ce que vous ne savez certainement pas… je pense que vous pourriez me découvrir encore plus et voir vraiment ce que j’ai vécu et ce que je vis actuellement… malgré tout ce que je vous fais comprendre à travers mes sons… il y a des choses que vous ne savez certainement pas… et ça vous ferait bien comprendre mes sons encore plus.”

Des mots forts, qui laissent entendre que les histoires racontées dans ses morceaux sont bien plus profondes que ce que le public imagine.

Un film déjà en préparation ?

Autre détail qui a immédiatement fait réagir les fans : Jul affirme avoir déjà choisi le titre du film, mais préfère pour l’instant le garder secret. Une annonce qui a évidemment enflammé les réseaux sociaux, où les théories et les attentes se multiplient.

Biopic, film introspectif, récit brut de son ascension depuis Marseille jusqu’aux sommets du rap français ? Une chose est sûre : si ce projet voit le jour, il pourrait devenir un long-métrage marquant, à l’image de l’impact colossal de Jul sur le rap français.

Une nouvelle preuve que le J n’a pas fini de surprendre.