Jul est le rappeur français le plus écouté sur Deezer en 2025

Pour la sixième année consécutive, Jul se hisse à la première place du classements des artistes les plus écoutés en France sur Deezer.

C'est déjà la fin d'année 2025, et comme à chaque fin d'année, c'est le moment pour les différentes plateformes de streaming de faire leurs rétrospectives. Ce qui peut nous donner un aperçu de qui a dominé le game pendant l'année qui vient de s'écouler, et ça, c'est toujours intéressant. C'est Deezer qui s'y colle en premier en ce début de semaine. Et comme presque chaque année depuis quasiment le début de sa carrière, c'est Jul qui est l'artiste masculin le plus écouté en France en 2025 !

Le J était encore en feu cette année, avec son démarrage record pour son album "D&P à vie" sorti au début de l'année. Un projet, qui, associé à sa performance au Stade de France, a boosté ses streams comme jamais en le catapultant à la première place des artistes masculins les plus écoutés en France sur Deezer. Du côté féminin, en revanche, très peu de chanteuses françaises sont présentes dans le top : Lady Gaga à la première place, Billie Eilish en 2, Taylor Swift en 3, Rihanna en 4 et enfin, Aya Nakamura à la 5ème place.

En revanche, si on va chercher du côté des tops albums ou des tops single, il y a du changement. Dans le top titres, c'est clairement Gims qui domine, de loin, avec 3 titres dans le top 5 dont "Ciel" à la première place. Pour le top 5 albums, c'est encore Meugi qui gagne, avec "Le Nord se souvient : l'odyssée", qui, grâce à ses nombreuses rééditions, s'impose en numéro 1. On retrouve aussi "Beyah" de Damso en 3ème place, et "D&P à vie" de Jul à la 4ème place. Le top 5 est complété par Theodora et son "Mega BBL", un vrai carton.

Un top qui reflète assez bien ce qu'on a pu voir tout le long de l'année, même si on peut s'étonner de l'absence de gros phénomènes comme La Mano 1.9 par exemple. Ce sera peut-être pour l'année prochaine !