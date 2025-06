Jul égale le record d'Orelsan avec "D&P à vie", certifié double platine

Le double disque de platine le plus rapide de l'histoire du rap français pour le J.

On le sait, Jul est une véritable machine dans le rap français, avec un rythme de production qu'on n'a jamais vu nulle part. Même aux USA, difficile de trouver un artiste aussi productif, à part peut-être Gucci Mane à l'époque où il enchaînait les mixtapes. Et si le J est un expert de la quantité, niveau chiffres, ça se passe aussi très bien pour lui, même après plus de dix ans de carrière. La preuve, son dernier album en date, "D&P à vie", vient d'égaler le record d'Orelsan.

Un record qui datait pourtant de quatre ans, établi par le rappeur de Caen en 2021 avec son album "Civilisation" : le disque avait été certifié double platine en 5 semaines d'exploitation, soit l'équivalent de 200 000 ventes. On croyait que le record ne tomberait jamais, mais Jul vient de l'égaler avec "D&P à vie", lui aussi certifié double disque de platine. Mieux, l'album a même repris la première place du top album, avec 37 542 nouvelles ventes sur la semaine dernière.

Une très belle semaine niveau chiffres, un mois après la sortie de l'album, qui s'explique notamment par les deux concerts au Vélodrome donnés par Jul. En effet, en marge du concert, beaucoup de fans se sont mis à réécouter l'album en masse, ce qui a donc provoqué ce rebond spectaculaire dans les ventes. Après une première semaine à 123 000 ventes, on repart donc sur une "seconde vie" pour l'album, avec cette cinquième semaine à 37 000 ventes, tout simplement exceptionnel.

Bravo à Jul, on se demande si le phénomène va s'arrêter un jour !